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【限時優惠】2間便利店推雪糕優惠　$50/7支甜筒加$1多一支【內附電子優惠卷】

精明消費 11:58 2020/06/25

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

2間便利店推限時雪糕優惠。

夏日炎炎，最啱食雪糕降降溫！兩間便利店趁著公眾假期加週末，推出限時雪糕優惠，最平$6.4買到一支甜筒。大家不要錯過，快點入貨與家人、朋友開心share！

7-Eleven便利店有雀巢甜筒優惠，7款口味$50/ 7件，平均每件$7.15。7-Eleven更特別加推電子優惠卷，可以$1加購第8支甜筒，變相$51/ 8支甜筒，每件平均$6.4。是次優惠日期由6月24日（三）至28日（日），只限5天！

雀巢近日更推出「雀巢夢幻彩Cone」口味，亦即棉花糖蘋果味，選用薄荷棉花糖口味雪糕及粉紅色蘋果口味雪糕，配上藍色甜筒，外表夢幻。

口味包括：

  • 呍呢拿味
  • 朱古力
  • 芒果
  • 香芋
  • 草莓味粉Cone
  • 奶蓋芝士桃茶
  • 棉花糖及蘋果味夢幻彩Cone（全新）

電子優惠卷。

OK便利店亦有Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠，各款雪糕批$100/ 5件，平均每件$20，優惠日期6月25日（四）至28日（日）。

口味包括：

  • 士多啤梨脆皮
  • 抹茶杏仁脆皮
  • 朱古力杏仁脆皮
  • 曲奇呍呢嗱脆皮
  • 岩鹽焦糖脆皮
  • 花生醬脆皮
  • 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮
  • 芒果紅桑子

以上2個優惠先到先得，售完即止。

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責任編輯：陳珈希

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