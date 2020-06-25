【限時優惠】2間便利店推雪糕優惠 $50/7支甜筒加$1多一支【內附電子優惠卷】
精明消費 11:58 2020/06/25
夏日炎炎，最啱食雪糕降降溫！兩間便利店趁著公眾假期加週末，推出限時雪糕優惠，最平$6.4買到一支甜筒。大家不要錯過，快點入貨與家人、朋友開心share！
7-Eleven便利店有雀巢甜筒優惠，7款口味$50/ 7件，平均每件$7.15。7-Eleven更特別加推電子優惠卷，可以$1加購第8支甜筒，變相$51/ 8支甜筒，每件平均$6.4。是次優惠日期由6月24日（三）至28日（日），只限5天！
雀巢近日更推出「雀巢夢幻彩Cone」口味，亦即棉花糖蘋果味，選用薄荷棉花糖口味雪糕及粉紅色蘋果口味雪糕，配上藍色甜筒，外表夢幻。
口味包括：
- 呍呢拿味
- 朱古力
- 芒果
- 香芋
- 草莓味粉Cone
- 奶蓋芝士桃茶
- 棉花糖及蘋果味夢幻彩Cone（全新）
OK便利店亦有Häagen-Dazs脆皮雪糕批優惠，各款雪糕批$100/ 5件，平均每件$20，優惠日期6月25日（四）至28日（日）。
口味包括：
- 士多啤梨脆皮
- 抹茶杏仁脆皮
- 朱古力杏仁脆皮
- 曲奇呍呢嗱脆皮
- 岩鹽焦糖脆皮
- 花生醬脆皮
- 呍呢嗱焦糖杏仁脆皮
- 芒果紅桑子
以上2個優惠先到先得，售完即止。
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責任編輯：陳珈希