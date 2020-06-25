【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉

▲ 《東張西望》直擊一對姐弟為上車反目成仇，昨晚一集揭開真相。

TVB節目《東張西望》前日播出一對姐弟為買樓反目事件，引起外界熱議，昨晚（24日）《東張》播出下集，在二家姐介入調停下，揭開弟弟將大家姐拒之於門外的真相，並發現大家姐原來每月有穩定家用收入，卻不願意為新屋付出一分一毫，引起任職教師的弟弟強烈不滿，是引起家變的導火線。

《東張西望》昨晚播出「姐弟為買樓反目」下集，身為大家姐的黃女士聯同二家姐上門找弟弟對質，並入屋直指，原本屬於自己的房間已被拆除，放置了一堆雜物，「住了兩次就叫我走。」

▲ 黃家一共有4姊弟，自媽媽去世後，大家姐就肩負照顧弟妹的責任。

弟弟已拆除大家姐的房間

弟弟在鏡頭前吞吐說出，不滿大家姐帶了一位名叫Fion的女性朋友上門，再激起大家姐和二家姐的怒火，炮轟弟弟也帶青少年上門打麻雀，二家姐一直在門外指罵弟弟枉為人師。

你可以和朋友在家打麻雀，家姐就瞓街、租劏房，自己用最便宜的價錢換間居屋（綠置居），你有何用意？

及後有警員上門調停，大家姐哭訴︰「我只想他有個地方安置我……當初他答應給我一間房住……」

▲ 原本屬於大家姐的房間已被拆除。（影片截圖）

弟道出童年往事︰家姐自小杯葛我

弟弟也忍不住落淚道出童年往事，自小已不喜歡大家姐，寧願斷供賣樓兩敗俱傷，也不願再姊弟同住。

從小到大，大家姐都杯葛我，因為她覺得媽媽疼愛我，我真的不能再同住下去，我決定離開，可能停止房貸也好，賣掉也好。

大家姐與弟弟原本居於大坑勵德邨公屋單位，母親已去逝，而年邁的父親現居住老人院。由於兩姐弟擔心一旦父親離世，公屋未能繼承，因弟弟任職教師，收入遠超公屋入息上限，若不將弟弟除名，公屋遲早要歸還給房屋署。

▲ 二家姐在門外指罵弟弟枉為人師。（影片截圖）

如果刪除弟弟的公屋戶籍，家姐可以繼續住公屋，但弟弟當時未能置業需長期捱貴租。所以當時弟弟提出交出公屋，購買綠置居，並承諾留一間房讓大家姐居住。

寧願一拍兩散賣樓也不願同住

若果一拍兩散賣樓，弟弟沒有蝕底，但家姐從此居無定所，斥責弟弟講一套做一套，「我好徬徨……」大家姐在對質當晚堅持留低解決事件，二家姐代買物資再上門時，見到屋內的麻雀枱、電視掉滿一地，二家姐與丈夫立即介入調停，三姊弟坐低慢慢傾，終於打破僵局。

原來大家姐一直沒有為新居付錢，但她是有筆錢，我每月支付幾千元給她，弟弟應該付多一倍，妹妹又有付，所以大家姐每月最少收到1.5萬元家用，我沒想過弟弟一直有付錢給大家姐，因為近10年我們都沒有聯絡，近乎零溝通。

▲ 弟弟在警方介入下，道出童年不快的往事。（影片截圖）

大家姐隱瞞弟一直付最多家用

二家姐慨嘆，無業的大家姐一直隱瞞弟弟有付家用，而自己沒有為新居付出過的真相，還推說「我想付錢的，只是他沒有叫我付。」二家姐形容，她就像食飯不付錢，有份住就應份夾錢，即使幫手繳交水電煤雜費也好，弟弟主要就是不滿大家姐沒有為新居付出。

不過，大家姐始終有付出過公屋，才能讓弟弟成功上車。最後，弟弟主動賠償120萬元給大家姐除名，從此告一段落，但姊弟關係就留下裂痕。

【姊弟為買樓反目上集】

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居 教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬

其他有關土地問題的新聞，即睇：

【公屋港女】父離世變公屋寬敞戶 失業大學生與媽媽憂調遷︰煩無地方住快痴線

【土地問題】港男與妻子儲錢多年終上車 公屋父母要求同住：成世人冇住過私樓

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲