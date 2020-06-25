【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診　10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

▲ 乘坐阿聯酋航班的10乘客，因被拒轉機而滯留機場，其後被送往檢疫中心隔離。（資料圖片）

新冠肺炎疫情趨緩和，香港機場6月1日起逐步恢復轉機或過境服務。有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，原來想轉機前往內地，但並無持有可前往目的地的登機證，其後滯留機場，同機有26多名乘客先後確診新冠肺炎。

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衞生署衞生防護中心表示，昨天（24日）得悉10名非港人旅客從迪拜抵港後，因未能轉機而滯留香港國際機場。經調查後，發現該批旅客乘搭阿聯酋航空EK380航班於6月20日抵港，而相關航班曾有超過20名乘客於抵港後，收集的深喉唾液樣本對2019冠狀病毒病核酸呈陽性反應。衞生防護中心已安排該批旅客以專車由香港國際機場送往指定的檢疫中心作檢疫隔離。

另外，機場管理局表示，於6月20日收到報告，有11名旅客經阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證。機管局知悉事件後已即時聯絡航空公司，航空公司亦已經提供旅客返回出發地的安排。

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據了解，其中1名旅客已於6月24日乘坐阿聯酋航空航班返回杜拜，惟其他旅客則仍未接受安排。旅客逗留期間，航空公司亦有提供餐券及毛毯。



機管局強調，於在現行措施下，航空公司在外地接受旅客登機前往香港國際機場過境或轉機時，必須預先確認目的地接受轉機入境旅客，並已於出發地辦理登記手續及持有登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留機場。

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記者：郭詩詩、陳子謙