【Netflix電影】《禁室365天》波蘭版《格雷》成全球話題片　美國影評狠批0%新鮮度爛片

▲ 情色場面比起《格雷的50道陰影》激烈得多的波蘭片《禁慾365天》，自從6月在Netflix上架後，全球注目，但此片美國爛蕃茄網站影評方面只取得0%新鮮度。（網上圖片）

電影《禁室365天》（365 DNI）被視為波蘭版《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey），自從6月上旬在Netflix上架以來，即因為疑假戲真做的激烈性愛場面而在全球大受注目，曾進佔香港排行榜頭3位，目前仍是美國榜上最受歡迎電影，近期更有傳片商將會開拍此片的續集。不過，《禁室365天》在美國爛番茄電影網站目前的影評得分是0%新鮮度，而公眾評分則是32%，可見這部電影的人氣和質素絕不成正比。

▲ 《禁室365天》被形容為比場面《格雷的五十道色戒》激烈得多的軟色情片。（網上圖片）

《禁室365天》改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名小說，由來自波蘭的Anna Maria Sieklucka和意大利的Michele Morrone主演。故事講述女主角Laura是事業女性，和男友相處有問題，到意大利西西里慶祝生日兼散心時，卻被當地黑手黨大佬Massimo綁架，囚禁對方365天令她愛上自己。

▲ 影評狠批《禁室365天》把綁架美化。（網上圖片）

故事重點是，雖然黑社會大佬威脅女主角要愛上他，但在沒有得到女方的允許下，男主角揚言甚麼都不會做。戲中前段不停出現男方挑逗女方的場面，直到女主角在遊艇墮海獲他救起，她醒來後便主動跟他親熱。

▲ 電影《禁室365天》在爛蕃茄網站取得0%新鮮度，被影評一致狠批。

影片中連場的性愛場面，比起《格雷的五十道色戒》更激烈，被網民懷疑假戲真做，再加上29歲Michele Morrone和28歲Anna Maria Sieklucka火花強烈，尤其是男主角如雕像般的胴體，令他即時人氣急升。

▲ 女主角Anna Maria Sieklucka在波蘭的戲劇學校畢業，由演舞台劇出身。《禁室365天》是她的首部電影。（取自Instagram）

然而，除了情色場面話題度高外，影評人普遍認為這部片幾乎毫無故事可言，充斥可笑對白，還有美化了綁架之嫌，意識不良。《禁室365天》在美國爛番茄電影網站目前的影評得分是0%新鮮度，而公眾的評分則是32%。而在另一電影網站IMDB，它取得的分數也是偏低的3.5分（最高10分）。

▲ 男主角Michele Morrone在五年前才開始其演藝事業，，但沒有獲得太大知名度。直到《禁室 365 天》他才受注目。他的IG 已有逾6百萬跟隨者。。（取自Instagram）

狠批聲不斷，但在疫情期間，這部激烈的情色片在串流平台上大受歡迎卻是事實。由於原著為三部曲，所以這部片也大有機會會拍續集。而無論如何，最重要的是男女主角再合作演出吧。

