  • 32°C
香港時間 : 2020625日 (週四) 14:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Netflix電影】《禁室365天》波蘭版《格雷》成全球話題片　美國影評狠批0%新鮮度爛片

娛樂 13:15 2020/06/25

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

情色場面比起《格雷的50道陰影》激烈得多的波蘭片《禁慾365天》，自從6月在Netflix上架後，全球注目，但此片美國爛蕃茄網站影評方面只取得0%新鮮度。（網上圖片）

電影《禁室365天》（365 DNI）被視為波蘭版《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey），自從6月上旬在Netflix上架以來，即因為疑假戲真做的激烈性愛場面而在全球大受注目，曾進佔香港排行榜頭3位，目前仍是美國榜上最受歡迎電影，近期更有傳片商將會開拍此片的續集。不過，《禁室365天》在美國爛番茄電影網站目前的影評得分是0%新鮮度，而公眾評分則是32%，可見這部電影的人氣和質素絕不成正比。

《禁室365天》被形容為比場面《格雷的五十道色戒》激烈得多的軟色情片。（網上圖片）

《禁室365天》改編自波蘭作家Blanka Lipińska的同名小說，由來自波蘭的Anna Maria Sieklucka和意大利的Michele Morrone主演。故事講述女主角Laura是事業女性，和男友相處有問題，到意大利西西里慶祝生日兼散心時，卻被當地黑手黨大佬Massimo綁架，囚禁對方365天令她愛上自己。

影評狠批《禁室365天》把綁架美化。（網上圖片）

故事重點是，雖然黑社會大佬威脅女主角要愛上他，但在沒有得到女方的允許下，男主角揚言甚麼都不會做。戲中前段不停出現男方挑逗女方的場面，直到女主角在遊艇墮海獲他救起，她醒來後便主動跟他親熱。

電影《禁室365天》在爛蕃茄網站取得0%新鮮度，被影評一致狠批。

影片中連場的性愛場面，比起《格雷的五十道色戒》更激烈，被網民懷疑假戲真做，再加上29歲Michele Morrone和28歲Anna Maria Sieklucka火花強烈，尤其是男主角如雕像般的胴體，令他即時人氣急升。

女主角Anna Maria Sieklucka在波蘭的戲劇學校畢業，由演舞台劇出身。《禁室365天》是她的首部電影。（取自Instagram）

然而，除了情色場面話題度高外，影評人普遍認為這部片幾乎毫無故事可言，充斥可笑對白，還有美化了綁架之嫌，意識不良。《禁室365天》在美國爛番茄電影網站目前的影評得分是0%新鮮度，而公眾的評分則是32%。而在另一電影網站IMDB，它取得的分數也是偏低的3.5分（最高10分）。

男主角Michele Morrone在五年前才開始其演藝事業，，但沒有獲得太大知名度。直到《禁室 365 天》他才受注目。他的IG 已有逾6百萬跟隨者。。（取自Instagram）

狠批聲不斷，但在疫情期間，這部激烈的情色片在串流平台上大受歡迎卻是事實。由於原著為三部曲，所以這部片也大有機會會拍續集。而無論如何，最重要的是男女主角再合作演出吧。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Netflix動畫】90後集體回憶《百變小櫻》70集上架　超人氣日本動畫《NANA》月底播出
12:02 2020/06/11
【Netflix動畫】90後集體回憶《百變小櫻》70集上架　超人氣日本動畫《NANA》月底播出
【Netflix劇】金秀賢退伍後首作《雖然是精神病但沒關係》　男神回歸演看護與女作家譜非一般戀曲
12:04 2020/06/11
【Netflix劇】金秀賢退伍後首作《雖然是精神病但沒關係》　男神回歸演看護與女作家譜非一般戀曲
【Netflix劇集】《搏命保鑣》 木村拓哉+山口智子Re-U　展男神魅力躍登Netflix排行榜三甲　
09:47 2020/06/10
【Netflix劇集】《搏命保鑣》 木村拓哉+山口智子Re-U　展男神魅力躍登Netflix排行榜三甲　
Netflix 演員 電影 波蘭 意大利 香港 美國

最高瀏覽

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
12:59 2020/06/24
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
疑搏解僱煲粥落藥致女僱主暴肥40磅　印傭認罪囚8個半月
14:39 2020/06/24
疑搏解僱煲粥落藥致女僱主暴肥40磅　印傭認罪囚8個半月
【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask七色彩虹口罩將於7月3日開售
14:44 2020/06/24
【港產口罩供應】PFE+BFE+VFE達99%　OxyAir Mask七色彩虹口罩將於7月3日開售