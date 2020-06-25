【新傳染病】台灣現人畜共通「坦布蘇病毒」　專家：被病毒蚊叮咬或會受傳染

▲ 台灣現人畜共通「坦布蘇病毒」。

台灣出現人畜共通的傳染病「坦布蘇病毒」。台灣衛福部疾管署宣佈，研究團體首次在台灣北部、中部的病媒蚊上，發現新型人畜共通傳染病坦布蘇病毒（Tembusu Virus，TMUV），病毒主要透過蚊蟲叮咬感染家禽，特別是鴨。被感染的鴨會出現發燒、無法進食、生長緩慢、產蛋率下降等症狀。

綜合台媒報道，台灣衛福部疾管署去年6月進行病媒蚊監測，當中發現有「坦布蘇病毒」，而且是台灣僅有的新型病毒株。

衛福部疾管署病媒病毒及立克次體實驗室博士研究員舒佩芸表示，去年6月於北部及中部豬舍附近的三斑家蚊身上發現了坦布蘇病毒。坦布蘇病毒與登革病毒、茲卡病毒及日本腦炎病毒同屬黃病毒屬，病毒傳播途徑與日本腦炎類似，可透過蚊蟲叮咬感染家禽，也可能經接觸被感染的家禽及污染的環境傳播病毒，感染其他家禽。

農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章也表示，去年11月有鴨場的鴨隻產蛋率一直下降和死亡，最後確診有鴨子感染坦布蘇病毒。據了解，受感染的鴨子會出現發燒、走路不穩、東倒西歪、無法進食、生長緩慢、產蛋率下降等症狀。解剖時，鴨子臟器出血，卵巢、心、肝、脾、胰臟、腦部都有問題。

不過，當局指該病毒「致死率並不高」，鴨蛋煮熟食用，人體便不會受到感染。舒佩芸亦指，馬來西亞、印尼及中國都曾在人體發現坦布蘇病毒的抗體。

對此，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民認為，「坦布蘇病毒」與日本腦炎的情況相當類似，所以人吃鴨肉並不會感染，但如被有該病毒的蚊子叮咬，就有可能會受感染。「人畜共通」的意思是指人會被傳染，禽類也會被傳染，但透過病媒蚊叮咬，而人直接吃鴨子並不會受感染。

【蚊叮蟲咬】27歲男教師越南旅行被蟲咬 感染金黃葡萄球菌送院1個月亡

【致命蚊叮】被蚊叮患壞死性筋膜炎 腳腫發黑險截肢心臟停頓3分鐘

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx 訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣