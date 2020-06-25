【是敢的】 羅霖自爆性格內向拍咀戲要借位　離婚喊足半年為三子重新振作

▲ 羅霖剖白拍寫真的原因。

羅霖為梁梓禧（Roland）主持的香港開電視節目《是敢的》擔任嘉賓，分享在娛樂圈的心路歷程，大談自婚姻挫敗後，經歷半年的低潮期，每日以淚洗面，最終為了三名兒子而重新振作，成為最勇敢的單親媽媽。

於1991年在時裝設計師張學潤介紹下，羅霖參選亞姐入行，她說：「當時我當了空姐6年，覺得自己早已走遍世界各地，想嘗試另一種興趣 。」

謙稱幸運奪冠的她亦因此展開了銀色旅途，不過羅霖自言性格內向，當時抗拒拍接吻鏡頭，每逢咀戲，她都會向監製要求「借位」：「你要我當空姐服務他人，我做得到，但你要我跟男演員很親密，我真的辦不到，就好像過檔無綫後，拍攝《真情》時跟阿海（黃智賢飾）的咀戲，亦是『借位』，沒有真的吻下去。」

▲ 羅霖在《是敢的》接受梁梓禧訪問。

後來羅霖往TVB，因為演《真情》人氣急升，但當時她選擇了結婚而放棄事業：「我當時也有跟家人商量，爸爸媽媽覺得我年紀不小，如果再不結婚就很難嫁出去；同時我也問了家燕姐、司棋姐的意見，她們都認為我要結婚，因為緣分是很難碰上。」

羅霖婚後應男家要求淡出娛樂圈，但性格倔強的她仍堅持出席慈善活動及接拍廣告，因而令婚姻生活產生很大矛盾，最終離婚收場。

▲ 羅霖保養得十分好2

懶理批評照出寫真

離婚，對於羅霖來說，是人生重大挫折，她透露離婚後半年，終日匿在房間以淚洗面，她形容當時在家裡哭濕了很多枕頭，最終憑宗教信仰，再加上為了三名兒子及父母，決定重建自信心、振作起來，她說：「我曾經想過輕生，但我心想，死很簡單，一了百了，但父母和孩子會怎樣？他們會痛苦一生，為了他們，我要重新站起來。」

為了生計，羅霖放下少奶奶光環，復出工作搵錢養家：「剛復出推出第一本寫真，當時我50歲，必定有很多難聽的說話：『那麼老還出寫真集』、『哪有人看的』，但也要硬撐着，我覺得人最重要是跌倒了要站起來，千萬不要因為別人說的話而失去自信，人總有高高低低。」

如今無論在事業、家庭已獨當一面的羅霖，還透露現時不乏追求者：「兒子們很鼓勵我去談戀愛，現時是有追求者，雖然他們的經濟條件不錯，但他們只想跟我一起住，不想跟我三個兒子住；其實我現時忙得連睡眠時間也沒有，怎樣去拍拖呢？所以我等兒子們都畢業了，才去找男朋友吧！」