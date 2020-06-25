【親親大自然】海洋公園全新免費親子教育活動 以五感探索大自然激發子女好奇心

▲ 每個站都會有教育大使陪同小朋友及家長探索大自然，第一站就有巨型的植物牆。（湯炳強攝）

大自然對小朋友來說，永遠是充滿著新奇及刺激。香港海洋公園早前受新冠肺炎影響，暫停開放4個多月，近日疫情終於緩和，海洋公園亦正式於上星期重開，並推出全新免費的親子教育活動「Redd’s 五感發現之旅」，讓家長帶小孩子遊園親親大自然的同時，能寓教於樂，激發子女無限的好奇心。

▲ 參加者可於Redd’s五感發現之旅起點領取五感發現地圖，並自由前往園內多個探索地帶。（湯炳強攝）

活動是完全免費，當家長與小朋友來到海洋公園正門前，就會獲贈一張五感發現地圖。地圖上列出了5個五感發現站，而每個站均有教育大使在現場帶領。

5個站分別為於海洋公園正門、水都餅店外、海洋奇觀側門外、香港賽馬會四川奇珍館外，以及海洋列車入口旁。而參加者於活動期間即時上載活動內容到facebook 或Instragram，更可獲得「威威與好友」紀念小禮物一份。

▲ 這次活動還推出五感之旅的「威威與好友」的貼紙，是小朋友最愛。（湯炳強攝）

海洋公園亦於7 月推出智紛會員限定的「花草麵包創作坊」，鼓勵小朋友們發揮創意，利用不同的自然食材，包括時令蔬果、香草及食用鮮花等，在父母陪同下化身成藝術小廚神，製作出獨一無二的特色烘麵包。

▲ 教育大使會在製作麵包途中，引導小朋友以色、香、味等探索食材的質感、形狀、顏色及氣味等，以及烤焗後所產生的變化。（湯炳強攝）

熱身站︰

小朋友甫到達海洋公園，就會發現正門地上貼滿了多款巨型貼紙，並印有不同的引導性問題，如關於小朋友當下的心情及感覺，甚至是公園內不同動物的特徵等。

教育大使更會邀請小朋友閉上眼睛聆聽大自然的聲音，或以聲音及動作模仿小動物，讓他們細心觀察及感受身邊環境及事物，為五感之旅作個熱身，啟發孩子們以多角度探索大自然奇妙。

第一站︰

位於水都餅店外的第一個探索地帶，設置了一幅巨型植物牆，牆上種有各式各樣的厚肉、可食用及蕨類植物，當中豎立住一些問題及指示牌，如邀請小朋友比較葉子顏色、大小及質感、用眼睛近距離觀察植物形狀及花紋、用手觸摸葉子分析質感，以及用鼻子分辨植物氣味等，利用五感探索植物界的奧秘。

第二站︰

這站與爬蟲類有關，分為兩個部分，小朋友首先會用放大鏡等工具研究昆蟲標本、野生或道具昆蟲，認識其身體特徵。

▲ 盆栽上的葉子原來有些微細到要用放大鏡觀看的昆蟲，對小朋友來說是非常新奇。（湯炳強攝）

而第二部分小朋友則會自由探索小花圃，透過觸摸不同物件及對比，如堅硬的石頭及柔軟的海綿，從而認識物件的溫度及質感等特性，並可近距離觀察小花圃上爬行的小動物，了解牠們的特徵。

第三站︰

教育大使會帶領小朋友以自然遊樂的方式，利用來自大自然的素材進行創作及挑戰，如拋擲豆袋到畫上不同自然現象的鐵罐中、配對畫上不同動物及物件圖案的石頭、用樹枝、花瓣、貝殼及種子等在畫架上作畫等，加深對大自然的認識。

▲ 除靜態的觀賞分辦外，小朋友可將豆袋拋進鐵罐中，以聽覺猜猜罐中的物件數量多少。（湯炳強攝）

第四站︰

最後一站是著重視覺及聽覺兩感，教育大使會帶領小朋友使用望遠鏡及擴音筒等小道具，探索香港常見的鳥類，包括噪鵑、紅耳鵯、珠頸斑鳩等，以聽覺分辨不同鳥類的叫聲，用視覺去尋找牠們的足跡。

▲ 小朋友用望遠鏡觀看海洋公園裡出現的香港常見鳥類，說不定會有重大發現。（湯炳強攝）

記者︰黃依情