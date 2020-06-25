【關注老友記】長者對慢性病認知少難改善健康　慈善基金鼓勵個人化管理：調整飲食運動習慣可減病症影響

▲ 人口老化使應付長期病的醫療資源大增，有慈善資金聯同藥廠、創科公司合作，計劃推出個人化健康管理方案，讓有需要的長者免費使用。（Getty Images）

香港人口老化問題愈來愈嚴重，長期病症的負擔也愈來愈重。為了讓病人能更妥善管理、觀察自身健康狀況，有慈善基金與創科公司、藥廠合作，將提供創新的個人化醫療方案，免費讓有需要的長者使用。

健康數值像個謎 病人無從改善

香港惠澤長者基金主席麥肇敬醫生指，計劃成立的原因為「見到有唔開心的病人」。「香港是個富庶的地方，醫療水平達國際級，為何有些病人會不開心？」期後發現，原來病人每次覆診看數據，總是重複發現無改善、繼續超標。

數值像一個謎般。醫生每每跟病人說，要戒煙、多做運動、如何飲食等，但病人一出房門口，其實就不知道該怎樣做。

▲ 香港惠澤長者基金、英國阿斯利康藥廠及倍靈科技將合作，為大眾、長者提供個人化的醫療、健康管理方案。（陳靜儀攝）

如是者，計劃將以平台形式，透過資訊交換、科技配合，為長者做好慢性病管理方案。

小病徵暗藏大病危機 不管理可不知有病

2013年，政府統計處一項有關長期病患者的統計，發現5類長期病：高血壓、糖尿病、心臟病、高膽固醇及白內障的的患者人數近140萬，高血壓及糖尿病佔最多，人數更有持續上升的趨勢。麥醫生補充，慢性疾病會互相牽連，如血管問題或導致中風，甚至活動障礙等，不少糖尿病病人正面對此情況。

個人化的健康管理和監察，不單能延緩病症的惡化速度，若中年人、長者持續做健康管理，更有機會提早檢測出健康問題，以提早治療、減輕藥物負擔。

麥醫生補充：「如有勃起障礙的男士，抽血時有三、四成都不知道自己患了糖尿病。若不治療，過了5至10年，5成以上病人會有心血管病或中風。」

▲ 麥肇敬醫生指，管理方案可因應病人情況而訂立各種目標，如運動、飲食等，讓病人逐步達成，持續推動自己。（陳靜儀攝）

倡個人化管理 定時提醒助病人改善生活

生活習慣不自理，可影響病人的生活質素，麥醫生強調透過個人化管理，定時提醒病人，或可有效改善。

如糖尿病病人日間缺乏運動，晚上服去水藥、血壓藥後整晚上廁所，其實可提點飲水時間，晚上某些時間要戒水，或適時做運動消耗水份、如何飲食來改善。

參與計劃的創科公司倍靈科技，其研發的穿戴式指環，可收集睡眠數據，為睡眠窒息症的病人作風險評估。

行政總裁梁立慧博士補充，睡眠數據可作為病人和醫生的記錄，以分析健康問題。「睡眠跟幾個慢性病如哮喘、慢性阻塞性肺都好有關連，有病人會憑感覺說睡得不好，但怎樣叫睡得不好呢？他們卻無法解釋。我們期望用一些科學數據，讓醫生了解。」

▲ 穿戴式指環可收集睡眠數據，為睡眠窒息症的病人作風險評估。（倍靈科技圖片）

梁博士指，除睡眠窒息症，未來亦會積極向糖尿、心血管等慢性病發展，盼研發更多產品支援。新科技可為病人監察身體，病人亦能參與、配合新科研發展，以便設計更符合病人需求的新產品，雙方互惠互利。

記者：吳霆俊