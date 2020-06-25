【安心復出】許志安事隔14月首更新fb　重拾自信大方保留黃心穎合照　

▲ 許志安再度更新社交平台。

自去年爆出跟黃心穎出軌而停工的許志安，於上周一（6月15日）復出為為ViuTV節目《Chill Club》錄影演出，並在節目唱出兩首表心聲的歌曲，為全面復出試水溫。而於今日（6月25日）凌晨，許志安停用14個月的社交平台亦再度「復活」，重新啟動官方facebook和IG。

安仔早前復出時向傳媒剖白，稱：「在這段時間的過程中，明白家人的重要，裝備自己也最重要，過去日子多留家看書，做運動，我要知道有信心才可以出來，面對大家，承擔自己曾講過的話，就是好好靜思己過，這是一個很好的時間裝備好自己重新出發。」

▲ 安仔當日跟Gin Lee、AGA合唱。（圖片：ViuTV）

感謝好友給予信心

重新出發的許志安，在台上回復自信演繹《半天假》及《一步一生》，憑歌寄意。演出後不少歌手大讚許志安狀態大勇，而坊間反應，亦對許志安復出似頗能接受。

或者有見及此，許志安停用了14月的facebook和IG，亦在今日凌晨悄悄「復活」，這也是他繼去年4月發布為出軌公開道歉信後，再度更新社交平台。

許志安第一張發布的相，正是在ViuTV節目上的演出相，並配上感謝好友Joey Tang的文字，寫道：「由20多年前的拉闊音樂開始，Joey每次都在我身後支持着，堅持着，他的結他聲就如定海神針，衷心感謝您Joey。」

【Chill Club】許志安重拾自信復出獻唱 夥Gin Lee+AGA合唱喻重新出發

▲ 許志安在社交平台發布在ViuTV演出照。（取自facebook）

有指許志安願意亮相電視台復出，是好友Joey Tang穿針引線，但Joey Tang沒有承認，不過二人友情深厚是事實。

而曾表示不再跟黃心穎聯絡的安仔，稱「以前的事過了便過，過去是一個傷痕，警醒自己未來要做得更好。」

▲ 安仔在facebook上仍可見兩年前跟心穎合照。（取自facebook）

【安心復出】許志安表明與黃心穎斷絕來往 安仔戴婚戒復出：盡力向前望

重開社交平台的許志安，仍保留過去不少相片，其中在2018年在演唱會後台跟黃心穎及王君馨的一張合照，依然可見，不過在其IG則已刪除此相。

有網民曾留言，黃心穎當年在曾社交平台表示很喜歡許志安的《一步一生》，亦視對方為偶像。不過，安仔現時專心向前望，對過去出軌舊情不再留戀。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2