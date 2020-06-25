【明星變臉潮】黃秋生加入戰團「變性」成混血美女　楊潮凱驚喜「撞樣」陳法拉【多圖】

▲ 影帝黃秋生緊貼潮流。

由網民將藝人性別互換所引發的用App「變性」潮，不少男藝人湊熱鬧，當中很多男藝人「變性」後與女藝人撞樣，而Bob林盛斌化為長髮女郎後「神複製」太太Pearl。一股「變性」潮直掃娛樂圈，連影帝黃秋生亦加入戰團，今日秋生就在社交平台發布自己的「變性臉」。

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黃秋生成混血美女

中英混血兒的黃秋生輪廓分明，清澈明亮的大眼睛加上高挺鼻子，用App「變性」後少了往日的霸，多了份似水柔情。網民對於女版秋生讚不絕口，認為毫無違和感，十分漂亮。

▲ （取自黃秋生FB）

楊潮凱變翻版陳法拉

楊潮凱近日也有玩「變臉」在IG留言：「以前聽人講話我似林心如我都唔信，而家我信喇......」，比起林心如，不少人認為他更像陳法拉。鍾嘉欣也在楊潮凱的貼文下留言，以笑喊表情符號表達心情。

▲ （取自楊潮凱IG）

▲ 楊潮凱令人變臉如倒模陳法拉。（取自IG）

玩味鄭秀文

李璨琛則「變臉」後以大波浪髮型示人，並留言：「今期流行流行椎名林檎。」有網民認為女版李璨琛帶點天后Sammi鄭秀文的影子，甚至得到Sammi本人認證，留言表示：「Sammi2.0」。

▲ （取自李璨琛IG）

最強夫妻臉

Bob在IG貼出「變性相」，並配文：「終於有人整到一張我滿意嘅，其餘嗰d都key得好差.......」，而女相Bob被網民一致認為與Bob嫂撞樣，其後被Bob爆料：「唔知係咪噚日我post嗰張相太多人話似佢，佢心靈上可能受咗好大嘅打擊，佢話今日唔想做嘢，要頹廢一日......」

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張繼聰變大隻女優

張繼聰一向緊貼潮流，早前他亦以變性App，在健身室大騷肌肉時，卻成了長髮少女，看來也跟太太謝安琪有兩分相似。

▲ 張繼聰變大隻妹。

馬國明變性後，幸好不似湯洛雯！而同在《飛虎之雷霆極戰》演出的黃宗澤，變性後原來頗美。

▲ 馬國明的變性樣。

▲ 黃宗澤原來做女人幾靚。

萬能Key元祖

有網民曾評論馬德鐘亦正亦邪的特質，意外地駕御所有造型。令馬德鐘成為第一代「萬能Key」，是不少人的集體回憶，而馬德鐘各種經網民改圖的女裝打扮至今仍在網上流傳。

▲ （網上圖片）

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