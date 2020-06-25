中大研發從細菌生產生物催化劑技術　有助推動生物柴油普及使用

▲ 中大團隊研發新技術以生產生物催化劑，左為陳文博教授、中為Bradley Heater。（中大提供）

中大研究團隊成功研發從細菌提取酶類的新技術，可以減低生物酶的生產成本及增加其穩定性，從而降低製作生物柴油的門檻，有助推動生物柴油普及應用，減少石化燃料造成的污染，研究結果已於《美國化學學會期刊》刊登。

中大生命科學學院教授陳文博及其團隊，最近發現可以利用蛋白質結晶的特性，將細菌合成的酶固定在晶體內，只需一個簡單步驟便能將晶體分離提取，大大簡化分離程序，降低成本。團隊亦發現固定在蛋白晶體內的酶更為穩定，可以重覆使用於廢食油轉為生物柴油的催化過程。

團隊成員之一的Bradley Heater指出，是次研究最有趣之處是發現細菌的細胞可以製作並自動收集酶分子，毋須額外加工，只需從細胞抽取晶體及酶催化劑成品。現階段會集中研究用這種方法生產將廢食油轉化為生物柴油的酶類，但理論上此方法亦可以生產其他種類的酶。

研究團隊已獲得研究資助局和創新及科技基金的撥款，將探討及開發一個用於生產可再生催化劑的多功能平台，應用於生物柴油和日用化學品的製作。

生物柴油是新興的可再生燃料，與傳統柴油混合使用，可降低引擎廢氣排放。生物柴油的傳統提煉方法是使用甲醇及催化劑，但生產過程會產生廢水污染問題。

另一種提煉方法則使用酶作催化劑，該方法所產生的污染較少，但由於製作酶催化劑成本高、且要經過繁複的純化及固定化過程，導致酶催化生物柴油未能成為主流。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙