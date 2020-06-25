【小心中伏】熱爆「變性」FaceApp 被爆私隱問題 　FBI曾警告有安全風險

▲ 熱爆「變性」FaceApp 被爆私隱問題，FBI曾警告有安全風險。

近日不少人使用「FaceApp」應用程式，將人物相轉換性別，多個藝人的「變性」相都在社交網路上瘋傳。不過大家使用這個應用程式前要小心，因為這個應用程式不但曾經捲入個人資料私隱風波，更被用戶揭發會自動續訂及收費！

自動續訂亂收費

綜合報導，FaceApp的訂閱分為每個月38元、每年239元（每月20元）及永久398元3個選項。有用戶揭發FaceApp會自動續約，直至主動取消訂閱為止，引起不少批評。

▲ 不少網民惡搞多位男星，郭富城「變性」有富婆的感覺。

官方表示可免費試用3天，如果未能在訂閱期結束前至少24小時取消訂閱，就會自動續訂。不少網民貪得意後忘記取消訂閱，亦有人在限時前刪除仍被收費。有台灣使用者留言抱怨及要求退款。有人表示下載不到2小時就刪除，沒想到竟收到到訊息要付費。亦有人表示無法取消訂閱，感覺被欺騙。

▲ 林峯似ABC。

FBI警告涉安全風險

除此之外，使用FaceApp需要獲取多項用戶授權，更要將相片上傳至雲端資料庫後，才能使用變性或變老等濾鏡效果，引起私隱開題。

▲ 韓國男星玄彬「變性」後非常漂亮。

FaceApp由俄羅斯公司Wireless Lab研發，總公司在聖彼得堡，存放用戶相片的伺服器則在美國。美國聯邦調查局（FBI）去年底曾警告，包括FaceApp等俄羅斯公司研發的應用程式有潛在情報安全風險，可能會被俄羅斯政府竊取個人資料。

FaceApp則回應不會永久儲存有關相片及收集數據，只是編輯用戶上載的照片，更強調沒有把用戶的資料出售或分享予第三方。所有資料儲存在俄羅斯以外由Amazon（亞馬遜）和Google運作的雲端伺服器。目前FaceApp已更新私隱政策，但用戶使用時仍應慎重考慮。

▲ 余香凝撞樣高鈞賢。

取消訂閱步驟

為免被胡亂收費，各位應該定期檢查已下戴的應用程式會否已超過試用期限。另外刪除應用程式亦不代表成功取消訂閱，以下為Apple及Andriod取消訂閱的方法：

iPhone/ iPad

進入「設定」→「iTunes與App Store」

選擇當前使用中的Apple ID

選擇「訂閱項目」

進入想取消的服務→「取消訂閱」

Android

進入Play Store→打開「設定」

在設定中選擇「訂閱」

進入想取消的服務面頁→「取消訂閱」

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責任編輯：王俊賢