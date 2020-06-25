林鄭月娥：限聚令無滲入打壓示威遊行考慮　下周起每戶派10個一次性口罩

▲ （經濟日報資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日撰文，提到本地疫情致維持穩定，上月起分階段適度放寬防疫措施，包括放寬限聚令人數上限至50人，重申調整抗疫措施時，需平衡公共衞生、經濟影響等因素，強調政治考慮並非須評估的因素；又為予市民打好抗疫戰，政府將由下星期開始，透過香港郵政派送10個一次性口罩至全港每個住宅地址。

林鄭月娥今日(25日)於社交網站帖文，提到本港疫情持續穩定，過去一個月錄得114宗確診個案，當中102宗屬輸入個案；因應本地疫情大體上維持穩定，港府分階段適度放寬防疫措施，包括放寬限聚令人數上限至50人，同時按專家建議擴大病毒檢測，公營部門由6月上半月日均做4000個檢測，計於短期內檢測量增至每日7000個。

她又指，隨着稍後推出適用於粵港澳出行的「健康碼」，並與特定海外國家建立的「旅遊泡泡」 （travel bubble），市民對病毒檢測需求會大幅增加，衞生署正聯絡私營機構的負責人，協助提升檢測能力。

林鄭月娥形容，已準備好與病毒打持久戰，同時為予市民打好抗疫戰，政府下星期開始透過香港郵政，免費向全港每個住宅地址，派送資助計劃下首批採購的一次性口罩一包，內附10個一次性口罩，希望與民共享，同心抗疫。至於早前可重用多次的「銅芯抗疫口罩」，一個月登記期共收到逾144萬宗登記，涵蓋逾393萬人。

她形容，調整抗疫措施時，須平衡公共衞生、經濟影響和市民接受程度，政治考慮不是一個須評估的因素，強調限聚令滲入打壓示威遊行的考慮，是毫無事實根據的指控；呼籲市民應珍惜得來不易的穩定疫情，予社會可以重振經濟、改善就業。

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責任編輯：陳正怡