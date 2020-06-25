的士業界倡市區的士加價6至8元　運輸署指正審視的士2018年加價申請

▲ 的士業界大多贊成市區的士落旗起錶加價6至8元。（資料圖片）

的士業界於2018年曾運輸署提交加價申請，建議市區的士落旗收費加價6元至10元不等，即由24元增至30至34元。的士小巴商總會理事長周國強表示，業界普遍接受「起錶價」加價6至8元。運輸署表示，的士業界在2018年9月曾提出加價申請，鑑於去年的社會活動及近月疫情影響，政府要再度審視有關申請，完成評估後會適時提交相關機構審議。

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周國強今日（25日）早上在港台節目《千禧年代》指，市區的士對上一次加價已是2017年，其後於2018年曾向運輸署提出加價請求，惟方案至今仍未落實。他表示，維修、人工、保費的開銷很高。他指出一個工種加價，是以能否令從業者糊口為標準，因此希望提高收入後，令人手足夠之餘，亦可令司機態度不好的問題得到改善。他提到，業界亦要求與政府商討，如落實落旗收費加價後，可以提高司機的罰則，令司機「揀客」或拒載的數字會下降。

現時，業界提出「起錶價」加價6元、8元、10元三個方案，他指近年受到貨車、白牌車等而影響，導致長途不敢加價，而業界普遍接受加價6至8元。他舉例指，以一個司機每日做20單來計算，相信加價後，每日的收入可以增加150至160元。

至於被問到加價是否會令市民不再選擇搭乘的士，他則表示不擔心，雖疫情導致旅客生意減少，但目前本地消費已令的士生意恢復到過去8、9成，希望政府可以「特事特辦」，早日通過加價方案。

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責任編輯：郭詩詩