中二及以下級別跨境生　教育局暫無計劃安排本學年回港復課

▲ 中三至中五級跨境學生已於本月15日恢復到港復課，學生須乘搭點對點校巴往返口岸及學校。（資料圖片）

中三至中五跨境生已於本月15日復課，教育局表示，暫時沒有計劃安排其他較低年級的跨境學生，在本學年的剩餘日子來港上課。

局方指，高年級跨境生復課涉及特區政府及深圳市政府的聯防聯控政策，包括經乘搭校巴直接往返口岸及學校，過境時須嚴格遵守兩地衞生防疫措施，學校亦須進行健康防疫監察等工作，當中無論對人手、資源和籌備時間的要求甚巨，因此沒有計劃安排低年級跨境生本學年來港上課，相信學校會協助在內地的跨境生運用不同學習模式在家中持續學習。

至於升中派位結果會如往年一樣透過各小學向小六學生發放，若小六學生，特別是跨境生未能親身回校領取派位結果，小學須在派位結果公布前，聯絡有關學生的家長或監護人，通知他們應以書面授權代表替其子女領取派位結果及辦理註冊手續；如未能親身或授權領取，小學會於放榜日透過電話或其他電子方式通知派位結果，並將有關學生的《入學註冊證》送交教育局學位分配組，當局會將學生名單傳真至獲派中學，並通知獲派中學取回《入學註冊證》，完成註冊手續。

另外，因應疫情學校停課多月，教育局經諮詢業界後，決定取消「中一入學前香港學科測驗」有關抽樣安排，而測驗會如期於7月14日舉行，各中學可自由選擇是否進行該測驗，亦可按校本機制訂定適切校本學習支援計劃。

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記者：馮琪雅