【九巴抽獎】每周搭三程過海線可抽獎　獎品有千張月票價值$1,030

▲ 九巴宣布推出抽獎活動，乘搭九巴過海線即有機會獲得抽獎機會，贏取月票。（資料圖片）

九巴宣布，6月29日起推出「九巴過海路線大抽獎」，乘客凡年滿18歲，在6月29日至7月26日推廣期內，使用八達通每周搭3程九巴獨營過海線，或由九巴聯營過海線，即有一次抽獎機會，如此類推，每星期可累積抽獎機會最多3次。

九巴每周送出1,000張價值1,030元「九巴月票」連八達通卡，總值超過400萬元。乘客獲贈九巴月票後，每日可任搭10程九巴。

活動為期4星期，凡年滿18歲乘客須每星期透過九巴手機程式App1933，登記八達通號碼參與活動，並於該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線。例如乘客在7月1日登記，所有於第一個星期（即6月29日至7月5日）適用的旅程次數，會自動計算在內。

乘搭一程可獲1分優惠積分，每星期累積滿3分即可獲1次抽獎機會，滿6分即可獲2次抽獎機會，滿9分即可獲3次抽獎機會。每張八達通卡或八達通產品，於每星期最多可獲3次抽獎機會。

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每位得獎者將獲得九巴月票八達通卡連九巴月票乙張，價值1,030元，每周名額1,000名。每星期抽獎結果會於九巴手機程式App1933內公布，並刊載於星島日報及英文虎報。

得獎者可於2020年7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並於2020年8月31日或之前領獎。

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記者：吳卓峰