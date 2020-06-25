【星二代學校】吳鎮宇夫婦見證兒子小學畢業獲獎　新加坡國際學校設IB課程雲集星二代

▲ 吳鎮宇兒子Feynman入讀新加坡國際學校（香港），近日他小學畢業了！

男演員吳鎮宇與太太王麗萍育有一子Feynman，在2014年吳鎮宇父子檔拍攝內地節目《爸爸去哪兒》第二季，Feynman隨即人氣急升，而吳鎮宇的嚴父形象亦深入民心。Feynman現已長大了不少，11歲多的他已經小學畢業了！

吳鎮宇的太太王麗萍是新加坡人，他們讓兒子接受新加坡教育，或許有意讓兒子日後到新加坡或其他海外國家升學，故安排了Feynman入讀新加坡國際學校（香港）。昨日（24日）Feynman在微博分享了一段他自己剪輯長約2分半的短片，表示︰「我畢業了！」

在短片中，他分享了小學畢業照片、校園生活片段，以及一些難忘事，包括六年級時第一張遲到單、疫情後開學的名牌、小六時參加學校台灣旅行收到的紀念筆、在學校用了3年的電腦、中文辯論筆記等等，他跟大家開心分享︰「來看看我小學的生活」。

▲ 吳鎮宇跟太太一起見證兒子小學畢業。（圖片︰影片截圖）

一家三口拍攝畢業紀念照

短片重點紀錄了小六畢業禮的片段，可見爸爸吳鎮宇與媽媽王麗萍一起出席Feynman的畢業禮，見證兒子獲發畢業證書及獎牌。一家三口拍攝了不少照片，十分溫馨。吳鎮宇的好友張達明亦有前來，跟他們一家三口合照。

▲ 吳鎮宇好友張達明亦有在場見證Feynman畢業。（圖片︰影片截圖）

新加坡國際學校雲集星二代

Feynman就讀的新加坡國際學校（香港）一直都有不少星二代學生及校友，包括趙薇的女兒小四月、姚瑩瑩的兒子Evan、陳豪陳茵媺大仔陳梓燁、任賢齊一對子女Rati和Cody 、任達華和琦琦的女兒任晴佳、許紹雄的女兒Charmaine，以及前亞姐黎淑賢兒子等等。

一眾星級家長工作繁忙又怕私隱問題，不喜歡功課特多的本地傳統學校，加上計劃長遠想送子女往海外升學，故此大多鍾情國際學校，而新加坡國際學校的教育制度相對其他國際學校嚴苛，故吸引不少星爸媽為孩子報讀。

新加坡國際學校（香港）創辦於1991年，校址位於黃竹坑，設有幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程。據悉功課量比本地傳統學校少，重視閱讀，課程不算太深，而每年學費由12萬至18萬不等。

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責任編輯︰王明芳