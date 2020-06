【悲觀致命】美國逾萬人研究10大早死因素　離婚較酗酒財困早死風險較高

▲ 10大早死因素之中,離婚高居第二位,僅次吸煙。

情緒和性格能影響一個人的壽命。《美國國家科學院院刊》最近刊出一項研究指出,離婚人士可能比酗酒、財困及從未結婚人士更早死,而從未結婚及對人生悲觀者,都雙雙打入早死因素10大。

據英國《每日郵報》報道,科學家於2008年調查了13,611名美國人,年齡介乎50至104歲,記錄他們在1992年至2008年的16年間生活情況,再透過國家死亡紀錄和親人訪談中,對比2008年至2014年間死亡人士的數據。

參加者被問到57種有關社會經濟的因素,包括失業經歷、食物銀行的使用及生活滿意度等,但醫療和生物學因素排除以外。

吸煙排首位 從未結婚入10大

研究歸納出10大早死因素,結果發現,吸煙是早死的最大原因,早死風險幾乎倍增。而第二位竟然是離婚,比起酗酒、財困及有失業經歷人士,早死機會還要高。

酗酒及財困影響婚姻

至於第6至10位依次為曾有吸煙歷史、降低生活滿意度、從未結婚、曾申領糧食券及悲觀。在感情的角度,離婚者比從未結婚者或許較悲觀,故早死機會較高。早前已有多項研究顯示,酗酒及財困問題會影響婚姻質量,故此離婚、酗酒、財困問題互有因果關係,繼而增加早死機會。

研究已刊於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences),以了解為何近年人類的平均壽命增加。在2019年,英國女性的平均壽命延長了4個月至83.6歲;而男性則延長3個月至79.9歲。

