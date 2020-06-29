【專訪蘇婉嫻】紅十字會組心理支援隊「幫人非施捨」　秘書長：港隱藏城市危機　

▲ 香港紅十字會秘書長蘇婉嫻表示，香港有很多城市危機，都很需要心理支援。 （曾耀輝攝）

香港素來被譽為一片「福地」，提到因戰亂而立的紅十字會，不少港人或只會想起其捐血服務，面對鮮有天災戰禍的香港，帶領香港紅十字會的秘書長蘇婉嫻（Bonnie）不時提起「城市危機」：

香港雖然很有福氣，沒有地震、海嘯，但其實有很多Urban crisis（城市危機）被我們忽略了，發達城市應開始多關注心理支援。

於是紅十字會近年重點培育一支心理支援隊，為本港提供另一種方式的人道救援。

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巴士災（倫常慘劇） 均需協助

於紅十字會工作30年的Bonnie，留意到10多年前一場環球金融危機重創歐洲經濟，當地紅十字會提供不少經濟援助，令她明白到crisis and emergency（緊急與危難）並不止人命傷亡，

於是我便想香港會有甚麼城市危機，發現無論巴士災難或家庭倫常慘劇，都很需要心理支援。

香港紅十字會現有2.2萬名義工，當中230人屬心理支援隊，包括13位心理學家，Bonnie表示近年紅十字會義工除了要學會急救，亦鼓勵其修讀18小時的心理支援課程，而修畢合格才可加入心理支援團隊。Bonnie強調︰

心理支援是要學的，否則很容易做錯，如常說的「節哀順變，明天會更好等」是禁止了當事人抒發感受，及或許下了虛假承諾，正確應對當事人給予認同。

她舉例指團隊特別為2010年觸動全城的馬尼拉人質事件，開設了一條支援熱，短短5日便收到逾700個電話，

當時也想不到原來香港隱藏了這麼多人需要心理支援，印象深刻的是一名5歲小童看了直播後十分害怕，其母親不知所措，另有一名導遊則非常擔心日後到馬尼拉工作。

此外，近年的大埔巴士翻側奪命車禍、紅磡唐樓露台倒塌事故等，每次大型事故，紅十字會心理支援隊均有派人陪同家屬到殮房認領遺體，適時提供支援。

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派「防炎包」因人而異 需心思

新冠肺炎疫情今年突襲，防疫物資一度被搶購一空，自1月初，紅十字會共派發逾10萬份「防炎包」予獨居長者、低收入家庭、露宿者等弱勢社群。Bonnie強調「防炎包」種類也要因人而異，

家庭裝會放漂白水，但露宿者每次（物資）會給少一點，但派勤一點，因為他們到處走，容易被人偷，所以服務時要需要一點心思。

▲ 自1月初，紅十字會共派發逾10萬份「防炎包」予獨居長者、低收入家庭、露宿者等弱勢社群。（香港紅十字會提供）

今年為香港紅十字會成立70周年，Bonnie指紅十字會最希望在香港做到「普及心理支援」，簡單如一對年邁夫婦拍片為疫情下留院病人獻唱粵曲、有女髮型師為臨終人士剪頭髮，讓逝者有尊嚴的離開世界、有人25年來探訪無親無故的囚犯等，

你要知道別人需要的是甚麼，所有幫人的事都要用心做，而非施捨隨便做，人道心態應如此。

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記者：鄧凱文