香港郵政下周二起向288萬個住宅派送口罩　整個派遞工作料需時3星期

▲ 香港郵政下周二起向288萬個住宅派送口罩。（照片由商經局提供）

商經局公布，將於下周二(30日)起透過香港郵政，向全港288萬個住宅地址免費派送口罩一包，內附10個一次性的成人口罩，市民毋需預先登記；如市民住宅信箱尺寸不足，將上門派遞，惟如無人應門，市民可憑通知卡於28個工作天內到指定郵局領取口罩。

商經局稱，有關派送口罩為是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩，派遞服務覆蓋全港大約288萬個住宅地址；一包10個的口罩約為230毫米乘135毫米，郵差會將有關口罩派送入信箱內，如住宅信箱尺寸不足，將上門派遞，惟如無人應門，郵差亦會留下通知卡，市民可憑卡於28個工作天內到指定郵局領取口罩。

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當局指，整個派送安排以便民為主，市民完全毋需預先登記；至於現時香港郵政派遞服務未能覆蓋的少數住宅，政府會安排其他方法，包括在社會福利署和各區民政事務處的協助之下另行安排派送。香港郵政會適當地增派人手，整個派遞工作大約需時3個星期完成，市民收到口罩的時間因而會有所不同。

發言人稱，市民如對是次派送口罩的安排有任何疑問，明日早上9時起可致電熱線183 6136，或電郵至enquiry@maskdistribution.hk查詢。

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責任編輯：陳正怡