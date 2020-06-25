【林作裕美拍拖】林作澄清未有貶低媽媽出身　林母態度軟化或接受兒子娶裕美

▲ 林作為媽媽和裕美護航。

現職補習老師與保險業的前律師林作與裕美戀情曝光，因此有人將會考零分裕美與林作前度十優女狀元麥明詩作比較。林作早前即開腔護花，撰長文力撐裕美人格、品行、道德觀近乎完美，是自己遇過最心地善良之人。

日前裕美接受傳媒訪問時，坦誠己收林作的求婚鑽戒，二人隨時閃婚，而被指因護愛苗而把媽媽的出身牽涉在內的林作，就再度發文澄清未有踩低母親。

▲ 裕美已收林作求婚鑽戒。(取自裕美IG）

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學歷不代表一切

林作與裕美戀情引起公眾關注，不少人將裕美和麥明詩作比較，令林作昨晚深夜開腔解畫，寫道：「我欣賞玉美，和我欣賞我媽媽一樣：去他媽的學歷。再高學歷，也只會為你換來醫生這個頭銜。我想，我媽媽比起絕大部份同齡醫生，要把炮許多。」

▲ 裕美與林作戀情曝光。

他續指：「蓋茨是哈佛退學人。Zuckerberg也是。馬雲我連他是哪所雞校畢業的我都不知道。特朗普夫人只讀了一年野雞大學。你們要膚淺，我就陪你們膚淺。十個女人只能選擇美貌與智慧其中一樣，九個都會選擇前者。第十個是豬扒。」

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林母相信兒子

而林作母親曾被指不支持林作跟裕美拍拖，林媽媽回覆傳媒對於裕美與林作相戀一事，表示對兒子的戀情不知情，而且更直接稱兒子以事業為重，所以不用介紹女朋友給她認識。

不過今日林母再接受傳媒訪問時，態度有微微變化，坦言相信兒子，似乎漸漸接受林作跟裕美相戀。

▲ 林作沒有貶低媽媽意思。

而裕美亦向傳媒透露，林作已多次向自己求婚並收下求婚鑽戒，對於有指二人戀情不獲林媽媽認同，裕美稱可以作出改善，似乎希望林媽媽對其改觀，似乎為閃婚鋪路。

林作護花全文，即睇：https://bit.ly/2Z2V0PI

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