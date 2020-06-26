【寵物健康】貓狗進食葡萄可致腎功能衰竭　獸醫拆解7類貓狗忌吃食物及風險

▲ 貓狗進食7類食物後，有機會危害健康。

為愛寵提供美食是主人其中一個表達愛意的途徑，但與此同時，主人亦要認識某些食物對貓狗是有害的，免得無意下誤餵「毒藥」。若食物中毒，貓狗一般會出現嘔吐、腹瀉、顫抖、氣喘或呼吸困難等徵狀。不同食物及飲料，對貓狗造成的傷害亦存在若干差異。

▲ 若貓狗食物中毒，一般會出現嘔吐、腹瀉、氣喘等徵狀。（相片由9Lives提供）

1. 酒精

貓狗攝取含酒精成分的飲料及食物後，除了會出現上述普遍徵狀外，亦有可能令中樞神經系統受干擾，嚴重者更會昏迷及死亡。因此，在任何情況下都不應該讓貓狗攝取酒精。

2. 朱古力、咖啡、咖啡因

可可種子含有一種叫「甲基黃嘌呤」（Methylxanthines）的物質，會引致貓狗嘔吐、腹瀉、氣喘、口渴、尿頻、精神亢奮、心律不整、顫抖、癲癇、嚴重者甚至死亡。黑朱古力比牛奶朱古力更危險，而白朱古力所含有的甲基黃嘌呤雖然相應最少，但亦應該避免。

3. 柑橘類

意指橙、檸檬、葡萄柚等。柑橘類可引起炎症，少量進食有機會令貓狗肚子不舒服，大量攝取則會影響中樞神經系統。

4. 椰子及椰子油

新鮮椰子的果肉及椰奶含有的油份會令貓狗肚子不舒服、糞便呈水狀及腹瀉等。少量進食未必會引致嚴重傷害，但椰子水鉀質較高，因此不應該讓貓狗攝取。

5. 葡萄及葡萄乾

雖然至今仍未知道葡萄令貓狗中毒的原因，但進食後可引致腎功能衰竭，因此千萬不要讓貓狗進食。

6. 堅果類

堅果類如杏仁、胡桃、核桃都含有大量油份和脂肪，貓狗進食後有可能會嘔吐、肚瀉，並引發潛在的胰臟炎。

狗隻進食夏威夷果仁後，會致身體虛弱，出現嘔吐、顫抖、體溫過熱等徵狀。相關徵狀通常於進食後12個小時出現，並維持約12至48個小時。

7. 未經烹煮的肉類、蛋及骨頭

生肉及生蛋含有的沙門氏桿菌（Salmonella）及大腸桿菌（E. coli）對動物及人類有害。生蛋更含有「抗生物素」（Avidin），會阻礙身體吸收生物素（Biotin，維他命B的一種），可引致皮膚問題。另外，餵食生骨頭的風險也很大，家庭寵物有機會被骨頭嗆到，骨頭的碎片也可能會刺穿寵物消化腸道。

此外，還有更多食物亦不適合讓貓狗進食的，例如過鹹的食物。若大家對寵物飲食存有疑問，不妨向獸醫詢問意見，以保障愛寵的健康。

▲ 9Lives獸醫總監Dr. Steven Chan（相片由9Lives提供）

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責任編輯：黃泳欣