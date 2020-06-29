【殺手】龔嘉欣因一件事被監製鬧喊　江美儀演妓女採訪性工作者【有片】

▲ 《殺手》監製陳維冠親解構劇集細節。

緊接著《飛虎之雷霆極戰》，TVB在6月29日推出由陳豪、黎耀祥、李佳芯、龔嘉欣、高海寧、江美儀等主演的劇集《殺手》。該劇監製陳維冠、編審蔡婷婷及冼少玲接受TOPick訪問，他們透露該劇以職業殺手為背景，卻顛覆以往殺手予人的形象，每個殺手背後有著小故事，有血有肉。

在《殺手》內演員更有破格演出，當中演「一樓一」的江美儀為角色實地考察訪問性工作者，另外龔嘉欣於劇裡飾演一名癲狂殺手，除要應付連串打鬥戲，監製陳維冠透露：「其中一場戲感情未能到位，她被我NG到喊。」

談及過往TVB鮮有開拍以「殺手」為題的劇集，《殺手》監製陳維冠表示受經典電影《這個殺手不太冷》影響，望以另類手法帶出救贖這訊息。

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▲ 《殺手》監製陳維冠（中）、編審蔡婷婷（右一）及冼少玲（左一）。（曾耀輝攝）

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殺手也是普通人

陳維冠回憶《這個殺手不太冷》說：「那套戲講述Leon遇到小女孩Mathilda的經過，最終他以自己的生命換取這女孩的生命，為了小女孩去對抗一班壞人，將做殺手賺下來的錢給她讀大學，這是一個『救贖』命題，我們都很喜歡，所以開拍了劇集。」

至於《殺手》內所說的職業殺手，一點也不神秘，甚至「總有一個響左緊」的感覺，他續說：「Leon其實都是小人物，平時會飲牛奶及坐著睡覺，所以我們想描述殺手平日的生活，殺手可能會睇馬經也不定。另外都市生活迫人，他們都是為了搵食及供樓，難道不去做嗎？」

▲ 陳豪跟黎耀祥於劇裡飾演殺手。

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黎耀祥突破過往演出

說到拍攝的困難，陳維冠謂打鬥戲並非最難，反而創作上要花心思。

劇中的殺手是有級別之分，更有經理人幫忙接工作，陳維冠說：「我們要靠天馬行空去想像，不似得拍醫療劇，可以諮詢醫生意見，提供小故事及資料予我們參考，但拍這類殺手題材，我們去那裡搵人給資料？要靠他們建購及想像。」

眾演員於劇裡有破格的演出，黎耀祥飾演過氣殺手「閻武」，年屆56歲的祥仔曾感疑惑為何找他演，編審蔡婷婷解釋：「我們描寫的每個殺手也有血有肉，背後隱藏一個故事，為何他變得那麼潦倒，收很少錢已肯殺人呢？而祥仔可以演繹到這類有經歷的人，雖然這角色帶點滄桑，但他又帶點喜感，所以觀眾不會看到心噏。」

▲ 56歲的黎耀祥要騷肌。

江美儀演性工作者

另外，江美儀於劇中扮演妓女LuLu，於第1集已出場，跟「閻武」有感情線，編審冼少玲說：「一改以往對『一樓一』的印象，她們當妓女也有原因，也是一種專業。」

劇組安排江美儀跟性工作者見面傾談，讓她演時更神似，冼少玲說：「她們提供了有用的資料，包括顧客的種類及需要，妓女又是否單單靠美色？抑或要靠包裝。」

▲ 江美儀今次飾演妓女。

龔嘉欣夠鬥心

至於龔嘉欣於劇裡扮飾癲狂殺手Dark Angel，親身上演多場打鬥戲外，又要考驗演技，陳維冠說：「她於現場被我NG到喊，天快黑了，但其中一幕戲她演得不到位，演不到之餘她又發忟憎，我自然就會鬧。」

其實陳維冠與龔嘉欣曾在《幕後玩家》、《誇世代》合作，對她一直十分欣賞，覺得嘉欣是可造之材：「她幾有鬥心，對演戲有種『飢餓感』，渴望於演戲上汲取更多經驗，演員是需要這樣，否則沒動力往上爬。」

▲ 龔嘉欣要應付連環打鬥場口。

說到最值得推介的場口，陳維冠透露劇中陳豪與李佳芯分手一幕令人動容。

他說：「該幕戲講她主動向陳豪提出分手，過往被人拋棄的她對他說：『終於今次是我飛人，不是人地飛我，但這種感覺一點也不好受。』，聽到令人好心痛。」

以破格方式拍攝殺手的題材，問陳維冠可擔心觀眾接受不來？

他說：「創作人不需要顧慮太多，只要抱持一個信念，覺得題材好又喜歡的話，就去做吧。當年跟著戚其義及韋家輝這些前輩工作，是他們教曉我，從來潮流是由創作人帶出來，並非觀眾想要甚麼就給他們，」

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記者：游艾維