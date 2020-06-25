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華懋集團2500份食物福袋贈基層　向荃葵青東涌家庭送端午祝福

社會 16:43 2020/06/25

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

基層受惠者從華懋義工手上接過食物福袋。(華懋集團供相)

新冠肺炎病毒肆虐，嚴重打擊本地經濟，失業率創15年新高，許多基層市民收入大減，生活受到影響。華懋集團透過膳心連基金，與11家非牟利機構攜手合作，於端午佳節前向荃灣、葵青及東涌有需要人士送上2,500份食物福袋，為他們送上節日祝福。集團旗下義工隊更身體力行，於24日到訪其中一家非牟利機構，親手將首批食物福袋送到100位荃灣居民手上，餘下的福袋將於未來一個月由合作的非牟利機構陸續送出。
 
華懋集團營運總裁王弘瀚表示，集團繼早前向社區捐贈20萬個口罩後，是次透過膳心連基金展開另一階段支援，為受疫情影響的人士送上總值50萬港元的食物福袋，希望能助他們渡過疫情。為了令更多同事有機會參與這個有意義的活動，集團亦於公司設立收集點，鼓勵同事捐出家中的罐頭食品及乾糧，傳遞「相爭不足 共享有餘」的訊息，與有需要人士分享。

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責任編輯　李志強

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