嘉道理農場接收一條無足帝王蛇蜥　受攻擊時尾巴會像玻璃一樣破碎

▲ 帝王蛇蜥。（嘉道理農場圖片）

本年3月6日，嘉道理農場的野生蛇類拯救計劃接收了一隻有趣的無足爬行動物，為帝王蛇蜥（Pseudopus apodus）的無足蜥蜴（下稱蛇蜥）。有別於珠頸斑鳩和眼鏡王蛇，蛇蜥並非本地原生物種。動物拯救人員檢查蛇箱時，偶爾也會得到出乎意料的結果。蛇蜥的英文名「玻璃蛇」揭示了一個特徵，受到攻擊時，牠們不但會脫落尾巴以求聲東擊西，尾巴更會像玻璃一樣「破碎」，蠕動著的碎片進一步分散捕食者的注意，令蛇蜥有機可逃。

▲ （嘉道理農場圖片）

農場指分辨蛇和蜥蝪的關鍵在於頭部，雖然多數蜥蜴都長有四肢，但亦可從牠們兩個頭部特徵以分辨蛇類及蜥蜴。蛇蜥，如其他蜥蝪，頭兩側都有外耳孔，眼有眼皮，所以可眨眼。蛇則相反。牠們透過耳骨連接到下顎，感受地面和空氣中的低頻聲音；加上因蛇沒有眼皮，牠們以透明的鱗片保護眼睛，而鱗片與蛇皮相連，在換皮時，會一併更換。蛇蜥是大型無腳蜥蝪，身長可達一米多。身體兩側有長凹痕，身程銅啡色。由於這是外來物種，現時已被送到香港兩棲及爬蟲協會。

發言人提醒市民想飼養外來物種寵物，請注意動物需來自合法圈養繁殖，亦非從野外捕捉而來。沒有市場就沒有買賣。作為地球的一份子，我們有責任看顧環境，並努力以和諧的方式與大自然共存。

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責任編輯：郭家穎