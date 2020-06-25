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AGA舊作MV累積點擊率破一億 《Wonderful U》再推新MV回饋粉絲

娛樂 17:25 2020/06/25

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AGA再度重唱《Wonderful U》。（圖片：環球）

AGA一首四年前的英文Demo作品《Wonderful U》，因世界各地過萬網紅Cover此歌，網上累積點擊率達一億，單單在抖音平台總播放量已超過一千萬次。有見及此，AGA重新推出《Wonderful U》和特地為這首作品拍攝全新MV，以回饋樂迷的支持。

AGA稱：「這次特地為《Wonderful U》拍攝MV，我聽公司同事説，這首歌很受網民歡迎，我完全沒有預計過這個成績。」

在AGA以往推出的個人專輯《Ginadoll》中，收錄了多首英文Demo歌曲，包括《Wonderful U》，碟內同時收錄了《Wonderful U》的中文版本《圓》。

她笑言愛情來到時，誰都會失去理性。（圖片：環球）

直到現在，《Wonderful U》受歡迎程度有增無減，受網民熱捧，AGA表示無論是中、英文版本，自己同樣喜歡。「我知道很多人用《Wonderful U》這首歌，製作不同視頻，當中令我最深刻，有人將韓劇《鬼怪》的情節剪輯，再配上《Wonderful U》，我很喜歡這齣劇，印象特別深刻。」

AGA拍MV當日相當投入，用鋼琴彈奏《Wonderful U》，一展琴藝。

至於AGA眼中的「Wonderful U」要俱備什麼條件？她說：「所謂定下的（擇偶）條件，到時又會完全相反，我覺得找到一個可以心靈上溝通到的人，已經是Wonderful U。」AGA 《Wonderful U》MV將於6月26日推出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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