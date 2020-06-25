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【港產口罩】屈臣氏自家Level 3口罩　易賞錢會員周六起可優先預購共8萬盒

健康 17:48 2020/06/25

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

屈臣氏自家Level 3口罩，易賞錢會員周六起可優先預購。

屈臣氏自家口罩品牌「WatsMask WeCare」ASTM Level 3口罩，今日於網上公布最新購買安排，本周末會讓易賞錢會員優先預購。每個帳戶可購買一盒，先到先得，名額共有8萬盒！

於百佳訂購

  • 日期：2020年6月27日（星期六）
  • 地點：香港全線百佳門市
  • 名額：40,000盒

於屈臣氏訂購

  • 日期：2020年6月28日(星期日)
  • 地點：香港全線屈臣氏門市
  • 名額：40,000盒

會員價：每盒$109.9（30片）

購買數量：每個易賞錢帳戶只限於香港屈臣氏或百佳門市購買一盒口罩

注意事項：

  • 記得訂購時必須出示易賞錢會員咭或APP，重複預購將以首次購買資料作準，而退款會係14個工作天內以易賞錢積分退回到會員帳戶。
  • 屈臣氏電子商店將不會出售。

易賞錢會員預購WatsMask ASTM Level 3口罩條款及細則:

1.每個易賞錢帳戶只限購買一盒口罩，名額以先到先得形式分配，售完即止。
2.重複預購將以首次購買之資料作準及退款會於14個工作天內以易賞錢積分退回會員帳戶。
3. 成功預購口罩的會員將於7個工作天內收到確認短訊。會員必須於指定日期內前往預購的同一間店舖領取口罩。逾期作廢，前往其他店舖領取恕不接受，將不會補發購買名額。
4. 成功預購的會員需出示預購時出示的易賞錢卡/App，確認短訊及預購單據正本領取口罩。
5. 屈臣氏（香港）不會因丟失、損壞或被盜單據而重發預購單據。
6. 成功預購的會員將會收到確認短訊，為確保收到領取通知，會員須於6月29日或之前上易賞錢網站/App提交有效電話號碼。
7. 如有任何爭議，屈臣氏(香港)將保留最終決定權。

【屈臣氏口罩】全港首間獲香港品質保證局認證　直擊WatsMask口罩生產過程

【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售

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責任編輯：陳迦希

病菌及病毒 環境衞生 網絡熱話 口罩 屈臣氏

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