  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (週四) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【死因無可疑】 湯怡突破演出與家樂演親熱戲　與廖啟智合作偷師學演技

娛樂 17:26 2020/06/25

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

湯怡在《死因無可疑》一改過往文青形象。

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡等主演的《死因無可疑》，於今天（6月25日）端午節開畫，連同之前的優先場收入，開畫首天累積票房破百萬。

戲中湯怡（Kathy）演心理學助教文惠儀，角色個性非常貼地，跟過往形象有所不同，Kathy笑道：「以前我多演清純乖乖女，惠儀則偏向文青類型，偶爾會對男朋友（陳家樂所演的葉永信）發脾氣，有點刁蠻、任性。」

為了更加入戲，Kathy特意翻看心理學書籍，在開鏡前幾個月，又持續與導演袁劍偉溝通，Kathy解釋：「我和家樂好像上課一樣，聽導演分析角色性格，然後我們又會說說對每場戲的看法，真正達到交流目的，也為演出做了充份準備。」

湯怡與陳家樂早已是好朋友，拍親熱戲不感尷尬。

湯怡奉獻最激演出　
 
Kathy與家樂在《死因無可疑》首度合演情侶，奉獻從影以來最大突破，上演一幕大膽牀上戲，Kathy笑道：「其實尺度不算很誇張，只不過我一向少拍親熱戲，幸好對手是家樂，我不會顧忌太多，也不用事前特別去溝通動作，那裡可以碰、那裡不可以碰，但正因為太熟絡了。」

她並開玩笑指家樂埋位前不但沒刷牙，而且還忘記剃鬚，偏偏他的鬚根很密集，弄得她很不舒服。Kathy並坦言，沒特別在意尺度問題，對袁劍偉導演也絕對信任，未來是否有更突破演出，要視乎劇本、導演及對手。

與智叔合作，令湯怡獲益良多。

《死因無可疑》高手雲集，Kathy慶幸可近距離觀摩兼偷師：「我跟嘉欣及智叔（廖啟智）都有對手戲，他們無疑是很出色的演員，只要從中觀察就可以有所得著，像嘉欣在拍攝現場不會怎麼跟別人聊天，全神貫注地投入角色，這種百分百的專注，很值得我去學習！」

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
18:37 2020/06/19
【死因無可疑】林嘉欣袁劍偉夫妻檔再度合作　導演丈夫為一場戲激嬲老婆
【死因無可疑】陳家樂曾入行賣保險　常善意待人卻屢被誤會　
11:35 2020/06/22
【死因無可疑】陳家樂曾入行賣保險　常善意待人卻屢被誤會　
《某日某月》湯怡捱11年始當主角　半年無工開零收入被母埋怨【有片】
17:12 2018/05/04
《某日某月》湯怡捱11年始當主角　半年無工開零收入被母埋怨【有片】
湯怡 陳家樂 廖啟智 死因無可疑 電影 導演 演員

最高瀏覽

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
12:59 2020/06/24
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
今日 12:47
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收