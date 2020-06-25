【死因無可疑】 湯怡突破演出與家樂演親熱戲　與廖啟智合作偷師學演技

▲ 湯怡在《死因無可疑》一改過往文青形象。

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡、廖啟智、歐錦棠、周家怡等主演的《死因無可疑》，於今天（6月25日）端午節開畫，連同之前的優先場收入，開畫首天累積票房破百萬。

戲中湯怡（Kathy）演心理學助教文惠儀，角色個性非常貼地，跟過往形象有所不同，Kathy笑道：「以前我多演清純乖乖女，惠儀則偏向文青類型，偶爾會對男朋友（陳家樂所演的葉永信）發脾氣，有點刁蠻、任性。」

為了更加入戲，Kathy特意翻看心理學書籍，在開鏡前幾個月，又持續與導演袁劍偉溝通，Kathy解釋：「我和家樂好像上課一樣，聽導演分析角色性格，然後我們又會說說對每場戲的看法，真正達到交流目的，也為演出做了充份準備。」

▲ 湯怡與陳家樂早已是好朋友，拍親熱戲不感尷尬。

湯怡奉獻最激演出



Kathy與家樂在《死因無可疑》首度合演情侶，奉獻從影以來最大突破，上演一幕大膽牀上戲，Kathy笑道：「其實尺度不算很誇張，只不過我一向少拍親熱戲，幸好對手是家樂，我不會顧忌太多，也不用事前特別去溝通動作，那裡可以碰、那裡不可以碰，但正因為太熟絡了。」

她並開玩笑指家樂埋位前不但沒刷牙，而且還忘記剃鬚，偏偏他的鬚根很密集，弄得她很不舒服。Kathy並坦言，沒特別在意尺度問題，對袁劍偉導演也絕對信任，未來是否有更突破演出，要視乎劇本、導演及對手。

▲ 與智叔合作，令湯怡獲益良多。

《死因無可疑》高手雲集，Kathy慶幸可近距離觀摩兼偷師：「我跟嘉欣及智叔（廖啟智）都有對手戲，他們無疑是很出色的演員，只要從中觀察就可以有所得著，像嘉欣在拍攝現場不會怎麼跟別人聊天，全神貫注地投入角色，這種百分百的專注，很值得我去學習！」

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