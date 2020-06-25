落馬洲獨立屋變製毒工場　警方檢獲市值約1,500萬K仔拘2人

▲ 警方檢獲1,500萬元K仔。

警方昨（24日）在落馬洲青山公路米埔段一個豪宅屋苑進行反毒品行動，搗破一個毒品製造工場，檢獲共約30公斤懷疑俗稱「K仔」的氯胺酮，市值約1,500萬港元，一名29歲男子及一名44歲女子涉嫌製毒被捕。

▲ 涉事獨立屋。

警方毒品調查科根據線報，昨午在落馬洲青山公路米埔段一豪宅屋苑，攻入一個樓高3層的獨立屋，連天台及前後花園、每層約800平方呎，以涉嫌製毒拘捕屋內一名29歲姓何男子及44歲姓江女子，2人報稱無業及朋友關係。毒品調查科高級督察袁皓霆表示，涉事屋苑保安森嚴，適合作用作氯胺酮加工工場，警方於屋內檢獲一批製毒工具及30公斤懷疑氯胺酮，市值約1,500萬元，其中19公斤為未經加工的懷疑氯胺酮粉末，並以獨立包裝袋起；另有11公斤為半製成品。

▲ 製毒工具。

袁皓霆指，相信集團透過加工手法令毒品賣相更好及純度更高，從而賺取更多利潤，而此加工手法近年在香港較少見，毒品調查科正調查毒品的流向等，估計毒品源自外地，惟疫情下販毒集團改在本港進行加工工序，並於本地放售。警方仍在調查事件，不排除有更多人被捕。

▲ 毒品調查科高級督察袁皓霆。

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記者：黃傑偉