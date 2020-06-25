【救救地球】大量西方國家塑膠垃圾運往印尼焚燒　釋放有毒二噁英致女童呼吸困難

▲ 西方國家產生的成堆垃圾運往印尼燃燒，釋放出有毒二噁英造成嚴重污染。

垃圾遺禍全球。英國廣播公司（BBC）一段影片揭示，西方國家產生的垃圾，成堆運往印尼燃燒，釋放出有毒二噁英造成嚴重污染，有兒童出現呼吸困難症狀。同時污染當地食物鏈，有雞蛋就曾被驗出二噁英含量，超過歐洲安全標準70倍，對環境造成嚴重破壞。

▲ 有動物在垃圾桶中覓食。（影片截圖）

據BBC報道，印尼一間豆腐工廠用塑膠垃圾當燃料焚燒，釋放的有毒二噁英進入食物鏈。研究人員發現，在工廠附近生產的雞蛋內，二噁英含量達歐洲安全標準的70倍。二噁英或可引致心血管疾病、癌症、糖尿病及子宮內膜異位，同時對生殖健康及成長發育存在負面影響。

▲ 艾力‧普利馬的女兒出現呼吸困難症狀。（影片截圖）

影片顯示，在雅加達附近一個村莊，村民陸續出現健康問題。村民艾力‧普利馬指，他的女兒去了兩次醫院，第一次要去急症，由護士為她輸液。而她亦出現呼吸困難症狀，需戴上氧氣管。艾力指，村莊附近塑膠商會在夜間焚燒塑膠，從下午5點一直燒到凌晨4點：

看起來是霧，其實是煙，晚上像白霧一樣，但味道很大，像燒過的塑膠。我們在摧毀自己的空氣。

▲ 在東爪哇島，有些人靠篩檢垃圾維生。（影片截圖）

塑膠垃圾為印尼帶來污染問題，同時也是一些人賴以為生的生計。在東爪哇島，有些人靠篩檢垃圾，揀選最好的塑膠再賣出獲利。影片最後表示，印尼政府承諾會把越來越多的垃圾送回來源國，但對於會否全面禁止西方國家的塑膠垃圾運往印尼，仍有待觀察。

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責任編輯：羅嘉欣