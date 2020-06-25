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【非常母子】90後男友與單親媽錫嘴兼同床　 女友介意陷分手邊緣︰有違道德論理

親子 18:11 2020/06/25

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有港女不滿男友跟媽媽親密的行徑，有感嘴對嘴親吻及同床共眠觸及道德界線。

有90後港女跟男友拍拖兩年多，二人視彼此為結婚對象，男友對女友好好，可是他跟媽媽親密的行徑令女友接受不到，包括嘴對嘴親吻及同床共眠，觸及其道德倫理底線。港女不知如何是好，在網絡投稿詢問網民意見，網民反應兩極。

上周六（20日），有名女網民向Instagram專頁「couple.murmur」投稿，分享她介懷男友跟單親媽的親暱行徑，希望網民以局外人身份給予意見。該名港女跟男友都是20多歲，拍拖2年多，男友工作中，而她仍是學生。彼此視對方為結婚對象，男友對她一直好好，不過他們對於跟父母關係持不同想法。

男友跟媽媽親嘴

女網民有一次跟男朋友視像傾電話時，突然看到他跟媽媽蜻蜓點水錫了一啖，她那刻驚呆，之後發現男友會經常跟媽媽親嘴，令她非常介懷。

我認為大個咗，我就唔會對非伴侶嘅異性作嘴對嘴嘅親吻，即係我大咗就唔會錫爸爸嘅嘴。我覺得當中有少許倫理問題。

男友覺得沒問題

基於此，女網民有將自己想法跟男友說，可是換來吵架收場。她表示，男友解釋自己在單親家庭成長，跟媽媽關係很親密，沒有考慮是否異性的問題。

覺得我唔理解佢，唔明白佢單親家庭嘅慘況，又覺得佢屋企做法好正常，我先係有問題咁。

女網民表示理解到是2人價值觀不同，男友難以立刻改變。可是有次她上了一堂「震撼教育」。有一次在男友家吃完飯，男友媽媽在門前伸出頭，示意男朋友錫她的嘴，她看著全程，努力裝不在意。

覺得好難接受，畢竟喺我面前真係幾震撼吓……之後男朋友比goodbye kiss我，我都係度諗我咪間接錫埋男朋友個阿媽。

跟媽媽同睡一張床

此外，女網民更感到難受的是，得知男朋友間中會跟媽媽睡同一張床。男友不以為然，表示媽媽從小已看過他全身，同睡一張床不覺有問題。女網民有反思是否自己想法有異︰

呢件事真係有少少掂到我嘅道德倫理嘅點……我應該體諒佢隻眼開隻眼閉？

網民意見不一

有關帖文掀起大量網民討論，有很多人認同女網民，有代入其中表示︰「我係女子同阿媽嘴對嘴都覺得尷尬」，另有留言包括︰「喺男友面前同老竇法式濕吻，睇下男友咩反應」、「廿幾歲人有啲嘢係要識得避忌下」及「對媽媽表達愛可以有好多方法」。

另一方面有網民指女網友小題大做，不要呷醋，表示要諒解伯母作為單親媽媽的感受，又指很多外國人孩子長大了一樣跟爸媽親嘴，建議若果真的接受不來，選擇分手。

更多子女跟父母關係的報道︰

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責任編輯︰王俊賢

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