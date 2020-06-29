將學習心得融入漫畫望學生愉快吸收　老師齊出書：希望小朋友讀得開心

▲ 灰若(左)和雅燕媽媽本來在社交媒體上已相識，但這天一同介紹作品，並分享夢想。(林宇翔攝)

很多老師都熱愛創作，現任教小學英文和視藝的灰若（露思兔子老師）和前小學老師雅燕媽媽，雖屬不同年代的老師，但同樣喜歡為孩子出版作品，她們在復課期間均推出新作，兩人的作品同樣有很多小學生角色跟老師的互動，均不約而同針對學科需要創作內容，希望孩子讀得開心，她們認為，今天小學生的學習充滿挑戰，但學習應是有方法，既然小朋友愛看漫畫，便以他們有興趣的東西去吸引小朋友，學以致用。

▲ 灰若(左)和雅燕媽媽同樣關注下一代的學習，希望孩子開心成長，明白到學習可以很有趣味。(林宇翔攝)

英文老師灰若︰由淺入深學文法

80後繪本作家灰若任職地區名校，過去推出一系列露思兔子教學血淚史漫畫，由老師角度看起跑綫怎樣累倒小孩和老師，其新作《Rosie Easy English——露思兔子漫畫學GRAMMAR》（基礎篇及進階1）剛好在復課前面世。

灰若在學校任教英文和視藝，並負責資優教育，其中一個最重要的職責便是發掘校內人才，如見到英文及視藝有資優特質的學生，便推薦他們參加適合的繪本比賽。

我額外為他們排版出書……想當年我的漫畫老師把我的作品輯印成書，讓我很有成就感，我也想讓學生感受那份滿足感。雖然是額外工作，也很有滿足感。

▲ 灰若（露思兔子老師）笑言自己小學成績在中游徘徊，幸而因畫畫常被人讚而找到信心。當老師後，開始把老師工作放入創作中。(林宇翔攝)

▲ 她在小學帶領興趣小組「英文繪本漫畫班」，以不同有趣的方式創作故事。(林宇翔攝)

近年更帶領學生創作手工形式的故事書。她回想今年一位小六女生寫了二千多字的小說，一點也不簡單。

作為老師，灰若謂漫畫書也是來自其教學上的觀察。她謂很多學生也很抗拒英文，但另一方面，很多小朋友也很喜歡漫畫，特別是搞笑的四格漫畫，所以啟發她創作一本學生自動想拿起來看的英文漫畫。

其實學好文法只是第一步，有好的語文基礎便可運用英文創作故事。我在學校開辦英文漫畫繪本班，教學生由4格漫畫開始畫起，繼而創作短篇故事，在學期尾便把他們所創作的故事合結成書，每位學生拿一本回家。小朋友寫故事，有助他們對文字生情。

▲ 《漫畫學GRAMMAR》現時先出基礎篇及進階1，部分用全英文撰寫。(林宇翔攝)

如同出了2本教科書

談到創作Grammar書歷程，她謂是針對香港學生的學習需要去設計，希望有系統、由淺入深及能配合本地教育課程，因此做過大量比較和核實。

每一篇漫畫都是由學生需要學習的文法要點開始構思，落筆前花了很多時間研究，包括查考本地學校主要使用的教科書，記下每一個文法是在哪一年級學。

她舉例，小學六年的英文科是採取螺旋式課程，例如in這個前置詞在低小已經教過，到高小會和with一起再教，但因為用法不同，學生往往把去年所學忘得七七八八，在基礎未穩的情況下，再學新的文法便容易混淆，她希望在鋪排每個文法的次序時，能讓孩子能溫故知新。

另外，普遍學校一般都是小三才教past tense，但有些名校教會在二年級教，而有些課題在不同年級也會教，故在選材上也要有一番考量，及希望能兼顧大多數學校的同學程度。

她笑謂暫時家長反應正面，很多家長也表示小朋友看得很開心，有時就算不懂某些英文生字，看圖畫的上文下理便可猜到。

▲ 她謂今次首次撰寫學術類作品，是很不一樣的經歷，如同出版教科書。(林宇翔攝)

全職媽咪雅燕︰幽默提升抗逆力

雅燕是全職母親，她解釋因十多年為細女度身訂造學習經歷，累積了很多點子，幫助她串字和默寫生字，數年前嘗試把心得創作「卡卡小學」系列，寓意小學生要「咭咭笑」。

她謂現代的小孩面對升學的壓力、人際之間的比較、父母的期望……有時還要應付許多學業以外多元智能等興趣的培養，莫說玩樂時間不夠，很多時連休息時間也不足。

有些家長會和我分享，學習是沉悶和痛苦的。我想︰慘了，如果父母都這樣想，小朋友更會想，我天天都要去上學，日日都有功課，每季都有測考，大人不是推我到痛苦的深淵是甚麼？ 因此我常常和小朋友說︰開心又要面對，唔開心又要面對，何不開心一點去上學、去學習呢？

▲ 2016年她已開始構思校園開心故事。(資料圖)

復課已有三單學童自殺，她感到很傷心。因此想寫一些開開心心的故事，讓小朋友笑吓。

做媽咪這十多年，我很多時會記下親子間的笑話，其實好笑的故事可以讓人增加幽默感，也可以提升正向情緒和抗逆力，實在很有存在意義。

最初她出版卡卡小學系列的初衷，就是讓身心疲憊不堪的小孩，透過閱讀有輕鬆的一刻。她謂部分小朋友也許覺得自己問題好大，大到沒有人明白，也解決不來，也可能他們感到太孤獨，心中的苦只有自己知，所以才會想到那一步。

我想用輕鬆形式記錄不同年級的學習上的趣事和困難，背後最想表達︰無論遇到何事，大家都有同學仔、父母、老師陪住成長。

▲ 雅燕曾設計小學出版業課程，讓學生經歷一本書誕生的過程。(受訪者提供)

為高小設計出版課程

除了想創作童書，近年她把個人在出版業的職場經歷，變成小學課程，用相關經驗啟發喜歡讀書的小朋友。過程中讓小學生了解行業的流程，例如有甚麼部門、有甚麼崗位，她還設計了性向測試，讓同學知道自己進入哪個部門比較適合。

因為年輕一代不大喜歡理論，喜歡邊做邊學，所以他們也要學習如何把體驗化成文字、圖片、影片，並共同編製一份刊物，當中知道出版工作的苦與樂。

今次的《齊做數學小天使》繼續貫穿校園主題，以學數學為靈感，源自她當年教細女背乘數表。

我們用過10隻手指玩合十來記九的乘法，結果兒子幼稚園低班輕鬆把它記牢了。其實我也想把這十多年的愉快點子例如︰英文的串字方法、中文寫作的方法、測考態寫出來！

▲ 今次小主角們已升上小二，故事中會陳述他們面對的新挑戰。(林宇翔攝)

撰文：胡麗珊