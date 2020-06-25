【新冠肺炎】滿月宴上鄰居爭相又抱又親吻　40天大男嬰不幸染疫離世

▲ 印尼一名男嬰日前擺滿月宴，鄰居紛紛前來家中，又抱又親吻該名嬰兒，結果男嬰確診新冠肺炎。

接觸嬰兒要特別小心，印尼一名男嬰日前擺滿月宴，鄰居紛紛前來家中，又抱又親吻該名嬰兒，結果男嬰確診新冠肺炎，經過十數天搶救後就不幸染疫離世。

綜合媒體報道，在印尼東爪哇省一名出生40天男嬰染疫身亡。男嬰的父母病毒檢測結果為陰性，當局懷疑男嬰應該是較早前在滿月宴時，被前來參加滿月宴的鄰居所傳染，至今仍在尋找感染源頭。

曾被鄰居抱起親吻疑染疫

男嬰在滿月宴上，曾被鄰居紛紛抱起和親吻。他在滿月宴後，出現發燒、呼吸困難和咳嗽等症狀，父母在6月初將他送院，立即被安排進入深切治療病房，經檢測確診新冠肺炎，數天後不治身亡。而男嬰的遺體已按防疫程序下葬。

新冠肺炎肆虐全球，至今全球錄得近960萬宗確診病例，48萬多人死亡，其中印尼總確診宗數達5萬宗，死亡個案逾2,600宗。

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責任編輯：羅嘉欣