保就業計劃接259,860份申請　約14萬份申請不符資格未獲批資助

▲ 政府指約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助。(資料圖片)

政府表示，「保就業」計劃秘書處在申請期內收到共259,860份申請，但發現當中約14萬份申請因不符合申請資格而未能獲批資助，秘書處或其代理人正陸續通知有關申請者。



在「保就業」計劃下，申請人須以「自僱人士」身份登記參加強制性公積金（強積金） 計劃，而有關自僱人士的強積金戶口必須於2020年3月31日之前已開設（即不能將開設日期追溯至該日或較早日子），並於2020年3月31日仍未取消，才符合申請自僱人士一筆過資助的資格。根據強制性公積金計劃管理局提供的資料，約有215,000名自僱人士符合申請一筆過資助的資格。

政府發言人表示，未能獲批一筆過資助的申請，主要是因為申請人並非以「自僱人士」（Self-employed Person）身份開設強積金戶口，而是以僱員（Employee）身份、或因離職後開設的「個人帳戶」（Personal account）提出申請，又或其以「自僱人士」身份開設的強積金戶口在於2020年3月31日或之前已取消，因此不符合申請資格。如申請人對申請結果有任何查詢，可在收取「保就業」計劃秘書處或其代理人的通知起計14天內電郵至subsidy@employmentsupport.hk 。



另外，「保就業」計劃秘書處已完成審批並通知約74,000名成功申請一筆過資助的自僱人士，涉及款項約5億6,000萬元，秘書處會盡快處理其餘4萬多份申請。