【超市大搜查】一文看清18款不含人造色素果汁名單

▲ TOPick抽查了市面上23款果汁，發現有18款不含人造色素。（相片來源：經濟日報資料室）

市面上的果汁飲品大多不是純果汁，糖分較高，而且部分更加入了邪惡的人造色素，家長選購時需看清成份。美國註冊臨床營養學家王俊華建議，即使飲品標榜「低糖」、「無添加糖」等，從營養健康角度出發，也不建議飲用，家長最少都要限制他們的飲用份量，例如揀選細包裝的果汁飲品。

18款不含人造色素果汁名單如下︰

Qoo 蘋果汁（少甜） Qoo 白提子汁（少甜） 菓汁先生橙汁 菓汁先生蘋果汁 菓汁先生雜果賓治 利賓納黑加侖子飲品 MinuteMaid果粒橙汁 MinuteMaid蘆薈粒青提汁 果怡鮮橙汁（無添加糖） 果怡蘋果汁（無添加糖） 果怡番石榴汁 果怡蘋果蘆薈汁 維他菓然系蘋果芒果茶 維他蘋果汁 維他黑加倫子汁 陽光檸檬黑加侖子飲品 bless 冷壓橙汁 bless 冷壓蘋果汁

▲ 果怡有4款口味有人造色素。（林綺玲攝）

5款含人造色素果汁名單如下︰

所含人造色素 果怡鮮橙蘆薈汁 E110 果怡芒果汁 E102、E110 果怡紅莓藍莓雜果汁（無添加糖） E129 果怡紅蕃石榴蘋果汁（無添加糖） E129 Meadows橙汁 E110

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記者︰林綺玲