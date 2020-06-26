【超市大搜查】一文看清18款不含人造色素果汁名單
兒童健康 11:14 2020/06/26
市面上的果汁飲品大多不是純果汁，糖分較高，而且部分更加入了邪惡的人造色素，家長選購時需看清成份。美國註冊臨床營養學家王俊華建議，即使飲品標榜「低糖」、「無添加糖」等，從營養健康角度出發，也不建議飲用，家長最少都要限制他們的飲用份量，例如揀選細包裝的果汁飲品。
18款不含人造色素果汁名單如下︰
|Qoo 蘋果汁（少甜）
|Qoo 白提子汁（少甜）
|菓汁先生橙汁
|菓汁先生蘋果汁
|菓汁先生雜果賓治
|利賓納黑加侖子飲品
|MinuteMaid果粒橙汁
|MinuteMaid蘆薈粒青提汁
|果怡鮮橙汁（無添加糖）
|果怡蘋果汁（無添加糖）
|果怡番石榴汁
|果怡蘋果蘆薈汁
|維他菓然系蘋果芒果茶
|維他蘋果汁
|維他黑加倫子汁
|陽光檸檬黑加侖子飲品
|bless 冷壓橙汁
|bless 冷壓蘋果汁
5款含人造色素果汁名單如下︰
|所含人造色素
|果怡鮮橙蘆薈汁
|E110
|果怡芒果汁
|E102、E110
|果怡紅莓藍莓雜果汁（無添加糖）
|E129
|果怡紅蕃石榴蘋果汁（無添加糖）
|E129
|Meadows橙汁
|E110
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記者︰林綺玲