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【超市大搜查】一文看清18款不含人造色素果汁名單

兒童健康 11:14 2020/06/26

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TOPick抽查了市面上23款果汁，發現有18款不含人造色素。（相片來源：經濟日報資料室）

市面上的果汁飲品大多不是純果汁，糖分較高，而且部分更加入了邪惡的人造色素，家長選購時需看清成份。美國註冊臨床營養學家王俊華建議，即使飲品標榜「低糖」、「無添加糖」等，從營養健康角度出發，也不建議飲用，家長最少都要限制他們的飲用份量，例如揀選細包裝的果汁飲品。

18款不含人造色素果汁名單如下︰

Qoo 蘋果汁（少甜）
Qoo 白提子汁（少甜）
菓汁先生橙汁
菓汁先生蘋果汁
菓汁先生雜果賓治
利賓納黑加侖子飲品
MinuteMaid果粒橙汁
MinuteMaid蘆薈粒青提汁
果怡鮮橙汁（無添加糖）
果怡蘋果汁（無添加糖）
果怡番石榴汁
果怡蘋果蘆薈汁
維他菓然系蘋果芒果茶
維他蘋果汁
維他黑加倫子汁
陽光檸檬黑加侖子飲品
bless 冷壓橙汁
bless 冷壓蘋果汁

果怡有4款口味有人造色素。（林綺玲攝）

5款含人造色素果汁名單如下︰

  所含人造色素
果怡鮮橙蘆薈汁 E110
果怡芒果汁 E102、E110
果怡紅莓藍莓雜果汁（無添加糖） E129
果怡紅蕃石榴蘋果汁（無添加糖） E129
Meadows橙汁 E110

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記者︰林綺玲

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