【新冠肺炎】本港新增14宗輸入個案　大部分巴基斯坦返港最細僅2歲

▲ 本港今日新增14宗輸入確診個案。（曾耀輝攝）

本港今日未有新增本地新冠肺炎確診個案，惟新增14宗輸入個案，包括12人日前從巴基斯坦抵港後確診，另有2人分別從菲律賓及印度返港，病人介乎2歲至39歲，有10人未有出現病徵。至今本港個案累計1193宗確診個案及1宗疑似個案。

根據衞生防護中心資料，本港今日新增14宗新冠肺炎確診個案，有12人均於前日(23日)由巴基斯坦抵港，涉及6名2歲至17歲患童，均由檢疫中心送往不同醫院隔離治療；當中有4人出現症狀，包括第1193宗確診的2歲男童，於返港前一天出現腹瀉，前日抵港，由檢疫中心送往伊利沙伯醫院隔離治療。

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而第1185宗確診的19歲女子、第1186宗確診34歲患婦，及第1190宗確診39歲患男均分別於抵港前2天至抵港當日有流鼻水、失去嗅覺味覺、頭痛及咳嗽症狀，現已送院隔離治療；餘下8名巴基斯坦返港後確診患者均無出現病徵。

至於餘下兩宗輸入個案，包括第1192宗確診的38歲患婦，3月14日起赴菲律賓，一直未有症狀，昨日(24日)返港於富豪東方酒店等候檢疫測試，及後確診；而一名13歲男童(第1194宗)則於昨日由印度返港，今日確診，亦一直未有症狀，由檢疫中心送院治理。

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截至今日下午4時，至今本港累計1193確診及1宗疑似個案，中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作；又再次提醒市民應盡量與他人保持適當的社交距離，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。

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責任編輯：陳正怡