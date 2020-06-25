  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (週四) 18:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增14宗輸入個案　大部分巴基斯坦返港最細僅2歲

社會 18:44 2020/06/25

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

本港今日新增14宗輸入確診個案。（曾耀輝攝）

本港今日未有新增本地新冠肺炎確診個案，惟新增14宗輸入個案，包括12人日前從巴基斯坦抵港後確診，另有2人分別從菲律賓及印度返港，病人介乎2歲至39歲，有10人未有出現病徵。至今本港個案累計1193宗確診個案及1宗疑似個案。

根據衞生防護中心資料，本港今日新增14宗新冠肺炎確診個案，有12人均於前日(23日)由巴基斯坦抵港，涉及6名2歲至17歲患童，均由檢疫中心送往不同醫院隔離治療；當中有4人出現症狀，包括第1193宗確診的2歲男童，於返港前一天出現腹瀉，前日抵港，由檢疫中心送往伊利沙伯醫院隔離治療。

【新冠肺炎】5旬中風漢菲律賓專機返港確診今晨不治　成本港第7名確診患者離世

而第1185宗確診的19歲女子、第1186宗確診34歲患婦，及第1190宗確診39歲患男均分別於抵港前2天至抵港當日有流鼻水、失去嗅覺味覺、頭痛及咳嗽症狀，現已送院隔離治療；餘下8名巴基斯坦返港後確診患者均無出現病徵。

至於餘下兩宗輸入個案，包括第1192宗確診的38歲患婦，3月14日起赴菲律賓，一直未有症狀，昨日(24日)返港於富豪東方酒店等候檢疫測試，及後確診；而一名13歲男童(第1194宗)則於昨日由印度返港，今日確診，亦一直未有症狀，由檢疫中心送院治理。

【新冠肺炎】阿聯酋航班26人確診　10人未能轉機滯留機場送檢疫中心隔離

截至今日下午4時，至今本港累計1193確診及1宗疑似個案，中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作；又再次提醒市民應盡量與他人保持適當的社交距離，減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，減低社區出現群組個案的風險。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：陳正怡

衞生防護中心 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
12:59 2020/06/24
【土地問題】為上車氹交出公屋轉購綠置居　教師弟獨霸居屋趕走家姐迫付500萬
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
今日 12:47
【土地問題】為上車氹交出公屋購綠置居　教師弟道出趕走家姐真相結局逆轉
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收
17:59 2020/06/24
【英國升學】前TVB御用奸人供女兒讀最貴國際學校　駱達華18歲女兒獲英國著名學府爭住收