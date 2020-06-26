【叩門攻略】統一派位結果7月公布　順天教長授申請學額竅門

▲ 統一派位結果7月公布，順利天主教中學校長詹燕珠有申請學額的竅門讓家長參考。

中一收生統一派位結果即將公布，相信小六生都會很緊張。今年因為新冠肺炎疫情，學校安排上都有特別的措施，像順利天主教中學在自行修生階段就不設面試，而今屆自行修生的名單已在4月公布，同學們現時最關注的，必定是7月7日公布的統一派位結果。

順利天主教中學詹燕珠校長表示：

今年因為無面試，沒有機會了解學生的理解能力，所以評核的類別當中︰教育局的排名、學習能力、操行、服務等，教育局提供的學業成績次弟就變得比較重要。

她說現時學生的成績表，通常是以A、B、C評級而沒有分數，因此教育局的排名，便有指標的作用。「報讀我們學校的學生通常都是A，因為競爭大，如果英文拿C已經入不到。」詹校長說。今年自行修生總共有41個名額，而報名的則有497名學生，該校過往都是100%全收Band 1的學生。

「在自行修生階段，我們都會提交十多個後備名單給教育局，以防有學生被我們揀選了卻選擇另一間中學。」但詹校長直言，後備學生入到順利天主教中學的機會不大，因為不少學生都選順天為第一志願。

▲ 順利天主教中學今年在自行修生共提供41個名額。（陳永康攝）

積極認真優先考慮

昔日面試時，順天都會揀選約200個學生進行面試，當中包括小組討論、英文及中文的面試環節。「小組討論大概是4人一組，討論的議題不一定是社會事件，而是一些沒有固定答案的議題，目的是了解學生怎樣與人相處，其主動性及對答能力。」

順天有一特色，就是會安排高年級的學生主持小組討論，而老師就在一旁評分。「這是一個訓練學生學習的機會，像學懂如何處理問題、如何觀察同學的反應是否夠主動，還要學習評分。」詹校長說。

▲ 除了學科成績，詹校長亦看重同學的其他學習經歷。（陳永康攝）

其次就是用英文面試。「會給一篇文章讓學生閱讀，然後問問題，考其理解能力。」中文面試則考核其態度，不會給文章閱讀，純粹傾談。詹校長說：「如果文章是講旅遊，就會問下學生暑假做甚麼？了解下其生活、性格及態度。」

統一派位放榜在即，要申請該校的後備學位，現時可於學校網頁下載申請表格。那校長有沒有貼士給統一派位後準備叩門或明年要面試的小六生呢？

做人積極、認真很重要；而且語文基礎如英文也要不弱，因為我們是EMI學校，除了中文、中史及一些校本課程外，全部英文教學。

另外，同學參加的其他學習經歷和義工服務亦是重要的，因為這正正能反映同學正面積極的態度。

記者：何小雲