輔警總部捐血活動腰斬　紅十字會就抽血員態度未如理想致歉

▲ 紅十字會指對是次事件引起嘅誤會及不快致歉，並已按醫管局既定的投訴機制跟進事件。（香港紅十字會社交網站截圖）

全港唯一為醫院收集及提供血液的紅十字會，一向積極宣揚捐血善舉，近日一次捐血服務，因為有員工政治表態，而臨時中止捐血活動。

本周二早上警隊與紅十字會於九龍灣輔警總部舉辦一項捐血活動，期間在場警員不滿一名抽血員身上佩戴多款寫有「黑警死全家」、「對抗警暴」等反警飾物，並向紅十字會索取相關人員名字及職銜不果，最終捐血活動不歡而散。

紅十字會今（25日）傍發聲明，指一員工態度未如理想，對事件引起的誤會及不快致歉。

據悉當日捐血活動約有近百名警員，包括輔警人員、機動部隊人員、總區應變大隊第三梯隊人員參與，於九龍灣輔警總部舉行，惟有個別紅十字會人員佩戴批評警方的飾物及表現不禮貌，在場警方負責人認為有人員違反行為操守，要求紅十字會提供相關人員名字及職銜但遭拒絕，加上評估活動繼續的風險，決定即時暫停有關捐血活動。

警隊人事部今早11時亦發出內部通告交代事件，並強調警隊一直支持紅十字會的宗旨，過往亦不時安排紅十字會到各單位進行捐血活動，管理層會就今次個別事件進一步與紅十字會溝通，期望日後能在合適情況下繼續合作。

紅十字會今傍晚於社交網站發聲明，指已於輸血服務中心溝通，了解事件情況及跟進，中心對是次事件引起誤會及不快致歉，並已按醫管局既定投訴機制跟進事件。

紅十字會指，當日其中一位中心員工服務態度未如理想，引致部分捐血人士不安，中心在場主管已經即時處理；輔警總部及中心在場的主管商議後決定暫停是次活動。

紅十字會又強調一直致力服務市民，以向病人提供足夠血液為首要重任，醫護人員會恪守一視同仁原則，提供專業服務，保障捐血者及血液安全，日後將一如既往，以人道、公正、中立等基本原則為有需要人士提供服務。

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責任編輯：鄧凱文