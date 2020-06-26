啓思中學創校校長8月卸任　澳洲籍候任校長尊重文化政見差異

▲ 啓思中學創校校長張紹銘（右）將於8月卸任，由澳洲籍的Anthony Adames（左）接任。（程志遠攝）

將軍澳啓思中學設國際預科文憑（IBDP）及中學文憑試（DSE）雙軌課程，是學費最貴的直資學校之一，有別於傳統中學，該校逾2成畢業生升讀藝術範疇學科。創校14年，創校校長張紹銘將於8月卸任，由來自澳洲、已於本港任教18年的Anthony Adames接任，候任校長強調會尊重文化及政見差異，並會繼續協助學生透過IB課程，了解自己將來可以如何貢獻社會。

張紹銘表示，不少人認為IB課程是國際學校或有錢人專利，但事實上外國有半數IB學生在官津學校就讀；而本港部分直資學校只在高中辦IB課程，啓思中學同時為所有初中生提供IB國際文憑中學項目（MYP）課程，有助銜接IBDP課程。

IB及DSE課程 教學法及教師團隊相似

張紹銘指，該校IB及DSE課程採用相似的教學法和教師團隊，如物理科採用10至15人的小班教學，只是評估方式不同；兩批學生亦會一同上「其他學習經歷（OLE）」及「個人成長」等課堂。而該校提供14個高中選修科讓學生自由選擇，涵蓋藝術相關科目，比傳統學校為多，有助提高學生的學習動力。

翻查資料，啓思本學年中一學費達8.3萬元，張紹銘指提供IB課程的私立、國際學校學費更貴，強調啓思跟其他直資學校一樣，有為有需要的家庭提供經濟支援。

兩畢業生回校教書 張紹銘難忘

張紹銘自2006年創校擔任校長，今年退休卸任，已獲委任於新學年成為校董會成員，以另一身份服務啓思。他說最難忘創校6年迎來首屆畢業生，因創校初時很難說服家長為子女報讀新學校；另一深刻回憶是有2名畢業生已回母校教書，成為師弟妹的學習榜樣。

▲ 候任校長Anthony曾在本港任教18年，面對現時的社會矛盾，他強調會尊重文化及政見差異。（程志遠攝）

即將接棒的澳洲籍候任校長Anthony表示尊重多元文化和政見，認為學校不是懲罰學生的地方，若有學生在校內叫口號表達政見，會以正向教育方式處理，鼓勵學生以其他方式表達意見。他亦指，該校課程活動可為學生提供參與社會的機會，認識本地及世界公民身份，又認為時下學生需要學習「Fact Check」（查證事實），學習判斷哪些是最接近真相的資訊。

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記者：馮琪雅