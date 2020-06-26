【新冠肺炎】家居檢疫電子手環一周「無中生有」　疫中變陣獲20國試用參考

▲ 物流及供應鏈多元技術研發中心研發家居檢疫電子手環，面對疫情變化，只能一關一關地過。（陳靜儀攝）

政府實施家居檢疫措施近5個月，每名檢疫人士都需要戴上一個電子手環，配合手機達到監察效果。這套由物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）開發的系統，由研發到應用只花了一周時間，全由中心團隊手工製作。面對疫情變化，中心也只能一關一關地過，不斷變陣，經驗獲國際認同，得到20個國家參考試用，美洲的百慕達更會在7月初開始運用系統。

物流及供應鏈多元技術研發中心副總監伍境康憶述，中心在年初四晚（1月28日）收到政府資訊科技總監辦公室的電話，需要為家居隔離措施研發監察工具，當時正值停工期，中心只好靠自己「無中生有」，由研發、設計、搜羅物料到推行，在年初五一日內完成了手環原型，經資科辦審核後，政府立即拍版在2月4日使用，前後只是一周時間。

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百人團隊 人手鑽孔駁電線

伍境康稱，當時約100人的團隊就在科學園的研發中心，將3D打印的配件黏上裝有機件的盒子上，再以人手鑽孔和接駁電線；這個超級團隊有20名博士、更有4成都是碩士學歷。研發中心策略主任潘廣萬透露，當時難以找到供應商提供手帶和電話，他就駕車到鴨寮街、12元店等周圍搜羅，「有3條就買3條（手帶）」。

▲ 資科辦至今已推出4款共22萬條可重用及一次性電子手環。（陳靜儀攝）

助理政府資訊科技總監黃敬文指，電子手環沒有使用GPS定位技術，是因私隱問題，加上香港樓宇多，訊號準繩度不足，也不能測出樓層間垂直的移動，故最終採用地理圍欄技術。由於LSCM有相關技術，資科辦就委託他們幫忙製造首批500條手環，後來需求增加，要外判予初創設計製造，至今已推出4款共22萬條可重用及一次性電子手環。

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伍境康強調，他們當時「得一日研發時間，只能夠做到現成東西」，面對坊間質疑系統的可靠性，他認為當時市場沒有相應的系統，開發過程也沒有對外透露，而私隱問題也有考慮過，公眾想法他們控制不了，故一直以平常心面對，問心無愧。

與社署商討 助認障長者

不過，黃敬文形容，面對疫情就像「唔知道終點的爬山比賽」，隨檢疫範圍由湖北、內地擴大到歐洲，手環需求也由起初數百條，升到每日逾千人，甚至到3月中每日有過萬人回港。他們被迫用不同方案如位置分享、QR碼紙手環等「無辦法中的辦法」去應付，直到3月底情況才改善。現在回顧，他認為最大的挑戰始終是準備時間不夠，惟有見步行步。

▲ 隨著疫情擴散，須居家檢疫的人數愈來愈多，助理政府資訊科技總監黃敬文形容，面對一波波抵港人流，就像「唔知道終點的爬山比賽」。（陳靜儀攝）

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疫情有所紓緩，黃指，資科辦將與社署討論，把電子手環用於安老用途，照顧認知障礙長者；伍境康補充，香港的電子手環系統亦受近20國家青睞，包括南韓、菲律賓等都有參考和試用，而美洲的百慕達更會在7月初開始運用系統。

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