有政戲online︰「港區國安法」生效在即　鄧竟成大談香港反恐特勤隊

▲ 鄧竟成大談香港反恐特勤隊。（資料圖片）

人大常委會料本月底通過「港區國安法」草案，港府當日將立即公布生效，當中禁止4類危害國家安全罪行，便有一項為「恐怖活動罪」。其實，本港警方內部已設有反恐特勤隊，一直處理香港反恐問題。這支部隊，原來是由前警務處處長鄧竟成在任時一手創辦。

「前一哥」鄧竟成和前保安局局長黎棟國退休後，依然活躍政壇，同時出任了港區全國政協委員。鄧竟成接受由前保安局局長黎棟國主持的網上節目《過你一棟》時，提及當日成立反恐特勤隊的由來。他說，自從美國發生911恐怖襲擊後，恐怖活動比以前多了很多，認為沒有任何一個國家可以「完全免疫」恐怖活動，所以他當年便決定建立反恐特勤隊，預防香港的恐怖活動。

鄧竟成透露，當年建立反恐特勤隊時曾面對不少反對聲音。他指出，有人曾以香港從來沒有發生恐怖活動這個原因，質疑建立反恐特勤隊的需要，但他認為，若果待恐怖活動出現時才設立特勤隊的話，大概特勤隊「5年後都未能出現」，因為相關隊伍建立前需先進行組織、招募人員，以及訓練的工作，確保隊伍可以有「充分戰鬥能力」。

至於「港區國安法」生效後，反恐特勤隊於執法上充當甚麼角色？相信要留待港府稍後揭曉了。

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