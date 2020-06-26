【新冠肺炎】前線後勤兩邊走　資科辦員工朝6時半晚2助居家檢疫

▲ 資科辦在機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸安排了約40人，負責前線應對旅客問題。（陳靜儀攝）

為實施家居檢疫，資科辦和物流及供應鏈多元技術研發中心除了研發電子手環，關口、後台都徵召了不少人員，協助檢疫人士佩戴手環，解決奇難雜症，當中有不少辛酸。

助理政府資訊科技總監黃敬文表示，資科辦在機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸安排了約40人，負責前線應對旅客問題，同事要兼顧本身的工作，直言他們十分辛苦，身心疲累。他自己都有2個月時間周一至日連續工作，日間到關口幫忙，晚上在家處理文件。

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資科辦高級系統經理麥燕萍自2月14日起就到深圳灣幫忙，當時關口通關時間由清晨6時半至午夜，時間長、路程遠，加上公共交通疏落，上班變得辛苦。她又形容自己是「開荒牛」，入境處只借出空地，物資、步驟都要資科辦落手安排，初期人流較多、程序未熟手，少不免要旅客排隊，最誇張一晚有近2,000人排隊，做到凌晨2點才下班。

▲ 資科辦高級系統經理麥燕萍自2月14日起就到深圳灣幫忙，形容自己為「開荒牛」。（陳靜儀攝）

除了前線需要人員，資科辦亦在後台安排了人員解決奇難雜症，例如視像通話，解決不了的話甚至要家訪。黃憶述，不少市民對於手環十分抗拒，他曾上門為一名長者安排戴手環，長者一看見就說寧願到檢疫中心，豈料試戴一日後他就說手環都不算差，着人員不要送他去檢疫中心。

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黃又指，他們亦會幫忙了解違規個案，比較有趣的是市民想不到警察會很快上門，曾有一家三口從歐洲回來，同事已督促他們要守規，但翌早立即有警員探訪，原來是妻兒偷偷脫下手環睡覺，幸最後只是警誡了事。

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記者：徐紹軒