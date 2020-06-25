【港區國安法】外國記者會去信林鄭提11項要求　冀港府保證新聞自由

《港區國安法》預料於月底通過。香港外國記者會（FCC）日前向特首林鄭月娥發公開信，關注法例實施後，或影響新聞自由，要求政府作11項保證，包括任何新聞題材都不應成為記者的禁忌，包括敏感的政治事件；亦不得因以往工作或其媒體立場，而被禁止出席記者會等。

香港外國記者會表示，關注《港區國安法》或損害記者自由報道香港及內地事務的權利，強調新聞自由是基本法第27條所保障的，要求政府釐清法例對媒體及新聞自由的影響。FCC又希望特區政府作出保證，包括記者採訪時，不應受到任何官方或警方的阻礙或威嚇；市民可以自由地向記者發表意見，無須面對安全威脅或被檢控的風險。

此外，記者有權在任何情況下拒絕交出自己的筆記、受訪者的聯絡方式等採訪資料。公開信又要求，港府確保記者在多種情況下，無須面對法律風險，包括在報道中批評或引述批評北京中央及香港政府及其官員的言論。同時不應因在中國以外的活動、聲明或工作被檢控。

公開信要求記者不應在新的法例下，因為參與論壇、會議、電台、電視或其他活動，而在有第三者發表一些不同的意見時，面對法律風險。FCC又要求，政府發放、更新簽證時，不被用作控制或限制採訪的手段或懲罰，任何相關拒絕的理由應作透明、公開的解釋。他們同時認為，政府不應引入記者登記制度。



責任編輯：李淇