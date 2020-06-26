【彭耀佳專訪】旅發局針對本地遊及旅遊氣泡重點推廣　主席彭耀佳推薦遊港版「千島湖」　料國安法無礙業界

▲ 旅發局主席彭耀佳估計，受新冠肺炎疫情影響，長途旅遊市場復甦需時，亦難以預料訪港旅客量何時回復到疫前的規模。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情席捲全球，國際旅遊市場停滯，或改變旅遊業的前景。旅發局主席彭耀佳接受TOPick訪問時表示，長途旅遊市場復甦需時，旅發局將針對本地遊及「旅遊氣泡」市場加強推廣，又認為訂立「港區國安法」，不會影響本港旅遊業。

旅發局最快8月推出港人本地消費換取免費本地團優惠推廣計劃，他個人推介港人遊覽素有「千島湖」之稱的大欖涌水塘，或到西貢黃石及清水灣一帶郊遊，發掘地道的美景；而待「旅遊氣泡」出台後，將向訪港旅客推廣本地遊。

▲ 彭耀佳坦言，自己沒有水晶球能確實預測訪港旅客數字何時可回復至疫前的旅遊規模。（經濟日報資料圖片）

疫情重創旅業 長途旅復甦需時

一場新冠肺炎，全球旅遊業迎來前所未有的重創，各國採取封關、隔離措施，本港過去數月訪港旅客巨幅下跌。旅發局主席彭耀佳接受專訪形容，今次疫症變化及受控程度，不但比想像中困難，更肆虐全球，形容「隻菌唔係好聽話」，不像2003年沙士般很快便消退，他坦言沒有水晶球能確實預測訪港旅客數字何時可回復至疫前的旅遊規模。

他相信，疫情受控的國家及地區在出入境旅遊恢復初期，不論本地抑或全球旅客都會變得小心謹慎，並會因應健康安全風險等，傾向先選擇短途行程；因此長途旅遊市場的復甦需時，步伐會較慢，

無可避免有些人會保守些，他們可能向來每年都會去旅行，但今次會擱置，或者留在本土旅遊，這會是一個趨勢。

彭耀佳指，隨疫情有所紓緩，旅發局除了鼓勵本地人在港旅遊及消費外，未來的吸引旅客策略亦會先主力集中「旅遊氣泡」客源及其他疫情穩定安全的市場；又認為「港區國安法」的訂立與通過，與旅遊業的發展未有很大的關係，相信不會因此打擊旅客來港意慾，更不會對業界構成影響。

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▲ 旅發局計劃8月推出港人本地消費換取免費本地團優惠推廣計劃。（經濟日報資料圖片）

消費換本地團優惠 最快8月推出

疫下港人未能外遊，本地遊成趨勢，旅發局最快8月推出港人本地消費換取免費本地團優惠推廣計劃。彭耀佳透露，局方初步構思，只要市民消費滿指定金額，便可以免費換取一個參加本地旅行團的名額，當中涵蓋不同的主題行程，供市民自行挑選，有關詳情預計於7月中公布。

他強調，指定的消費門檻屬合理金額，相信市民都可以花得起，而活動會先為期一個月，再視乎反應研究會否延長，亦不排除待「旅遊氣泡」出台後，將推廣本地團延伸至訪港旅客層面。

現時想「飛」卻不能「飛」，熱愛旅遊的彭耀佳亦言，多了時間在港覓好去處，除了熱門的旅遊景點，他推介港人遊覽素有「千島湖」之稱的大欖涌水塘，或到西貢黃石及清水灣一帶郊遊，發掘地道的美景。而他最近與太太前往赤柱海灘「拍拖」，又發掘了馬來西亞美食，並到一間位於旺角的社企品嘗喇沙，他亦計劃到酒店享受按摩及往戲院觀賞將會上映的電影《捍衛戰士︰獨行俠》（Top Gun︰ Maverick）。

被問到會如何使用政府派發的1萬元現金，彭耀佳指，除了會將部分捐贈予有需要的人士外，亦會用於本地消費及飲食，以及購買禮物送贈太太；又提及旅發局剛推出的「旅遊‧就在香港」計劃，已有超過1.1萬個商戶參加，盼鼓勵市民更多出外消費。

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▲ 彭耀佳認為，香港有不少秘景，值得港人探索。（經濟日報資料圖片）