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【彭耀佳專訪】早創「旅遊氣泡」概念笑言不敢註冊商標　盼粵港澳三地盡快建立爭與日韓合作

社會 00:01 2020/06/26

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彭耀佳指，香港具有成為安全「旅遊氣泡」的條件，又會與港府努力爭取與日韓等地互建「旅遊氣泡」。（經濟日報資料圖片）

港府擬與疫情受控的國家及地區，建立「旅遊氣泡」（Travel Bubble），有限度地重啟跨境旅遊。旅發局主席彭耀佳表示，他個人很早已提出「旅遊氣泡」這個概念，旨在與一些疫情受控的國家及地區聯結成「氣泡」，有限制地互相開放旅遊，「氣泡」內的旅客往來毋須檢疫隔離，但仍限制「氣泡」以外國家的旅客進入；他高興現時全球多國也採用這概念，但笑言不敢將這個建議「註冊商標」。

先推商業活動　爭與日韓合作

彭耀佳接受TOPick訪問時認為，香港具有成為安全「氣泡」的條件，盼粵港澳三地能盡快建立，料初期會優先容許推展「氣泡」內的商業活動。他指，觀乎目前的疫情走勢，除了澳門及內地之外，香港亦有條件成為其中一個安全的「氣泡」，至於港人熱愛的日本及南韓，疫情雖然相對反覆，但相信港府仍會努力爭取與它們建立「旅遊氣泡」。

【彭耀佳專訪】旅發局針對本地遊及旅遊氣泡重點推廣　主席彭耀佳推薦遊港版「千島湖」　料國安法無礙業界

彭耀佳盼粵港澳三地能盡快建立「旅遊氣泡」。（陳靜儀攝）

彭耀佳估計，「旅遊氣泡」推出的初期，會於有助推動經濟發展的商業活動及往來上優先推展，之後才會放寬至一般旅遊，並會以短途行程居多，而「健康碼」互認制度就像現代版的「針紙」，可為「旅遊氣泡」內的民眾提供安心保障，亦屬跨境往來必備的條件，惟本地獲取認證的每次檢測費用非旅發局可控制的範圍內，估計價格高低需視乎屆時需求。

對於業界建議可透過「團進團出」的方式重啟旅遊，方便追蹤旅客，彭耀佳稱此法未必不可行，但由於安排屬雙向性質，要兩地磋商並達成共識才可落實。

【彭耀佳專訪】80萬人靠旅業維生籲團結解困　旅發局擬增聘年輕人為業界吸新血

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記者：陳曉瑩

彭耀佳 旅發局 香港

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