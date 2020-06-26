【彭耀佳專訪】80萬人靠旅業維生籲團結解困　旅發局擬增聘年輕人為業界吸新血

▲ 彭耀佳接掌旅發局至今已逾一年，形容工作「任重道遠」，亦勉勵港人與業界團結，共度難關。（陳靜儀攝）

本港正值多事之秋，過去一年從中美貿易戰再度開打、反修例風波，以至今年新冠肺炎疫情，都衝擊着本港旅遊業。旅發局主席彭耀佳接受TOPick訪問時說，本港有80萬名僱員倚靠旅遊業維生，明白業界在這段時間裏面對着很大的困難，

如果我可以有魔術棒的話，都希望它們不會發生。

他又形容，今次疫情的影響較預期大，業界面對的困境亦甚艱辛，勉勵港人團結，共度難關；旅發局亦將增聘更多年輕人，為旅遊業吸納新血。

增聘年輕人 為業界吸新血

彭耀佳提及，疫下最大的困難是就大型活動作出協調安排，因舉辦與否既要衡量場地、健康安全及「限聚令」等不同因素，牽涉範圍廣泛，亦不希望浪費已籌備好的資源，在平衡兩者之間要作出合適的決定並非易事，但認為「世上無難事，只怕有心人」；又勉勵港人及業界在逆境下都應要團結，共度難關，

自己人要幫自己人。

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接掌旅發局至今已逾一年，彭耀佳以「任重道遠」來形容自己的工作，在使命及責任上都要推動自己加把勁去做，

大家最好當然是可以過好日子，但既然有些事情不能控制，我作為（旅發局）主席，惟有盡最大努力協助港人及業界爭取他們所需，以及加倍鞭策團隊。

針對疫情影響年輕人就業，彭耀佳稱，旅發局稍後計劃開設更多長期職位，聘請新畢業或剛接觸社會工作的年輕人，盼提供更多工作機會予他們，並為旅遊業吸納新血；而今年暑假則聘用了14名實習生，助他們吸收更多與旅遊有關的經驗。

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