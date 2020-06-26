很多朋友都驚訝我投資的草率，集團旗下絕大多數合夥人在合作前都素未謀面，見面兩三次甚至第一次見面已經決定投資，而且不用看詳細的業務計劃書，只是簡單描述他們的想法便可以。

這8年來，我婉拒的投資其實遠比我入股的多，但如果你問我為何投資這些公司而不是其他，我也解釋不到，因為很多決定都是憑直覺的。我認為在某些情況下，直覺是很可靠的，例如危險的情況，容不下你思前想後，但直覺通常都正確。

好感的直覺未必可靠，但若見面時對方令你感到不舒服，這直覺便值得信賴。和對方面談時，若感受不到對方真的熱愛我們集團的理念和價值觀，或他們不像很值得信賴的人，就信直覺好了。

我通常不太看業務計劃，因為那些數字都基於很多錯誤的假設，且通常太樂觀。我反想聽聽他們的故事，為甚麼要搞這個業務？為何這件事很重要？為何要讓他們去做，而不是其他人？為何需要我的參與？如果這些問題都有很滿意的答案，我便有興趣投資。

當然，他們還要認同我們的理念，業務和廣告或營銷有關，而且和現時集團內公司有一定的差異性，而集團內剛巧有過多的現金儲備（這不常見），我們便會投資。

原文刊於《晴報》