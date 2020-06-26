【新冠肺炎】新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡　31名來賓確診新冠肺炎

▲ 新郎身體不適仍舉行婚禮翌日死亡。

全球新冠肺炎疫情持續，印度有新郎明明身體抱恙疑似感染新冠肺炎，仍堅持舉行婚禮，結果翌日死亡。婚禮至少有125人參加，經檢測發現有31名婚宴來賓最後都確診了新冠肺炎。

據《Gulfnews》報道，印度一名在古爾岡工作的新郎，於6月15日在村莊舉行了婚禮。他在婚禮舉行期間感到身體不適，但仍然繼續舉行。當晚亦舉辦了一場盛大的婚宴，大部份村民都有出席。

不過，翌日一早新郎就被送回家，新娘也陪伴在側。不久，新郎的情況一直惡化，被馬上送往政府健康中心救治，但情況仍沒有改善。最後，他被送到醫院大門前昏厥，最後死亡。

死亡後，悲傷的家人將他的遺體直接帶回家火化，沒有通知衞生當局，也沒有進行任何檢測確認他會否感染新冠肺炎。

不過，有村民則懷疑新郎感染了新冠肺炎，於是通報了當局，並告知新郎是從古爾岡而來。古爾岡是印度受到新冠病毒疫情嚴重影響的州份之一。

結果，國家衞生局馬上檢驗出席過婚禮的125位村民，並發現有15人呈陽性反應。另外，於6月20日，衞生部門又再檢測受影響的81人，發現再多16人確診。

對此，衞生官員Dr. Ramanujam表示「大部份確診的人，都有出席過那場婚宴。」當局會密切監測情況。

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責任編輯：羅嘉欣