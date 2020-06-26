【變態媽媽】女兒遭軟禁26年沒洗澡與貓屍同住　媽媽：保護她免受外界傷害

▲ 42歲女兒遭媽媽軟禁26年。

當父母對子女的愛變得極端，隨時變成悲劇。俄羅斯一名42歲女子，被媽媽關在家中長達26年，與一堆老鼠和貓咪共住，甚至多年來都沒有洗澡。而母親軟禁她的原因，竟是「保護她免受外界的傷害」，直至近日媽媽因病入院，她才得以重見天日，但她亦擔心自己已經無法融入社會。

14年沒洗澡 頭髮糾結得無法梳理

據英國《太陽報》報道，42歲的Nadezhda Bushueva自16歲中學畢業後，就被母親Tatyana要求待在家中，沒有電和自來水，她不得與外界聯絡，家中也不能踏出，只能與媽媽和貓咪一起生活，如是者過了26年，而且自2006年來一直沒有洗澡，頭髮都糾結得無法梳理。

近日，Nadezhda的媽媽疑因中風需要就醫，她才有機會步出住處求救，並揭發她被軟禁家中一事。社福單位前往Nadezhda的家中時，發現屋內全是老鼠、貓咪，甚至有死貓的腐屍，臭味薰天。

憂難融入社會

Nadezhda表示，自母親退休後，兩人更少與外界接觸，拒絕了社福單位的幫助，母女睡在同一張床，肚餓時更會吃貓飼料。不過，Nadezhda獲救後，意識和精神狀況良好，她難過地表示，

我脫離了世界太久，生活得比貓咪更糟糕，活著跟死掉一樣。

當地官員表示，雖然Nadezhda已42歲，但她的樣貌娟好，看起來比真實年齡年輕，希望能幫助她成功融入社會。

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責任編輯：王明芳

