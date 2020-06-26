日本品牌45R推出獨家藍調　Tokio Blue盼治癒人類心靈

▲ 45R推出由bandanna引發的上衣，細看之下，圖案原來滿布R字樣，可說是品牌首個monogram圖案。（Zimbabwe針鋒相對帽子$1,995、真絲bandanna上衣$3,695、Indigo dyed褲子$5,995。(攝影︰湯炳強)

日本時裝討人喜愛的地方是自成一格，有些品牌如苦行僧般終年靠黑色的一邊站、有些則堅持以contemporary款式配合傳統古法炮製，同時追求上乘面料和傳統的漂染技術，當中的表表者就不須多說，自然是來自大和的45R。

▲ 45R推出由bandanna引發的上衣，細看之下，圖案原來滿布R字樣，可說是品牌首個monogram圖案。（Zimbabwe針鋒相對帽子$1,995、真絲bandanna上衣$3,695、Indigo dyed褲子$5,995。(攝影︰湯炳強)

▲ 今年推出一隻全新藍調名為TOKIO BLUE，面料中編織時混紡了satin，每服裝帶上一層光澤。（Panama帽$2,195、Bead embellished格子耳環$2,495、Tokio Blue indigo dyed恤衫$3,695、Tokio blue indigo dyed裙子$3,695、涼鞋售價未定/攝影：湯炳強）

一個新冠疫情，打亂了不少日本品牌於奧運期間的步伐，來自日本的時裝品牌45R亦不例外。

原定今個夏季系列正是由奧運引發而來，設計總監井上保美和其得力助手松原綠找來一段來自1938年首支奧運紀錄片《Olympia》（日本首次舉行原定是1938年，但因為戰事而取消，直到1964年才真正舉行奧運），錄像內的健兒穿上純棉和羊毛製的運動服深深地刻在她們的腦海之中，再加上滲進代表著海洋紅白藍3色成為主色，令這個系列帶著濃厚的夏日情懷。

▲ Tweed是品牌經常應用的面料，這一件西裝的版型走中性梧局，同時適合男士穿著。（Indigo dyed Zimbabwe針織帽子$2,195。Tri color心口針$795、淡紅色麻質tweed外套$6,995、白色ruffles上衣$3,295、藍色皮帶$2,495、Okome牛仔褲$2,195、涼鞋售價未定/攝影：湯炳強）

▲ 印上船錨的上衣，面料來自南非鈉棉編織而成的gauze，品質非常上乘。（Panama帽子$2,195、南非棉紗印花冇袖上衣$4,395、麻質褲子$4,995、涼鞋售價未定/攝影：湯炳強）

一直以來，傳統的藍染技術在日本最是了得，這方面45R自是箇中翹楚。

今年適逢Pantone顏色內的classic blue代表著2020年，在這全球混沌昏亂的時刻，45R希望藉著藍色來帶來治癒感覺，於是經不斷研發後推出一種全新名為Tokio Blue的藍色，這藍調相比於品牌以往創作的藍色更為明亮，但又不失藍染中的那份匠人用人手製造出來的傳統感覺，加上售價合理，可說是今個夏季中品牌的重頭戲之一。

▲ 45R在夏季重新強調tee的重要性，Tee既可配牛仔褲和裙子，屬百搭項目，更何況的是45R的tee由來自日本著名紗廠大正紗進行色紗製作，在沙線織成面料前已經將紗線染色。（Indigo dyed針織帽子$2,195、白色印花tee $1,095、格子裙子$4,395、白色Oxford皮鞋售價未定/攝影：湯炳強）

▲ Sesame Denim Bandanna手挽袋。（$1,795/圖片由45R提供）

▲ 將檀香木被雕刻成頸鏈。（$3,495/圖片由45R提供）

此外，日本不少女士都情傾於bandanna的應用，例如將方形的它縛於頸上，這方面45R在過往的造型上亦隨處可見，今次則將真絲bandanna變成長袖tee，（名為羽二重，意謂重量輕如兩條羽毛，留意的是bandanna上以人手所上的圖案由大量的R字組合而成，不須多說正是45R首個monogram圖案誕生的大日子，或許這個圖案在未來會廣泛應用也說不定呢。

記者：何偉雄

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